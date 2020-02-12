战“疫” 海归医生在武汉

新冠肺炎疫情发生以来，医护人员不分昼夜，在战“疫”一线担负起艰巨使命。没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。此时此刻，千千万万医务工作者正在忘我工作，保卫人民健康。在他们之中，就有曾经在国外留学或访学的海归。

近日，本报记者采访了几名武汉战“疫”一线的海归医生，在距离北京1100多公里之外的江城，他们是同心并肩的战友。

“爸爸，生日快乐！”

2月4日，立春，万象更新。

这天是湖北省中西医结合医院副院长夏文广46周岁的生日，他收到了9岁儿子亲手制作的一份特殊礼物。

深夜11时多，夏文广才从医院回到家里，手中握着儿子神神秘秘递给自己的“密信”，信封上写着“送给爸爸的一封信”。几个字虽透着稚气，一笔一画中却透着已经能经得起风雨的男子汉神气。一瞬间，夏文广意识到儿子长大了。

2012年，夏文广曾作为高级访问学者前往美国纽约州立大学交流学习。回国后，他在医院分管医疗、护理、院感、装备、科研等。

“请稍等一下，这是我们业务部的电话，必须接。”记者采访过程中，夏文广办公室的电话响个不停。

“又有新的病人今晚要送过来，几个病区之间得及时协调。”他告诉记者，医院从大年初一开设新冠肺炎隔离病区，接连几日每天加开一个病区，现在一共有7个病区。“这两天可能还需要继续开新病区。”

“有一天晚上，我们一次性收治了30多名病人。护士凌晨两点打电话给我，因压力太大，绷不住，痛哭起来。”病人太多，工作压力远超负荷，而在当时，隔离环境还未充分做好，这意味着可想而知的感染风险。“哭完了擦干眼泪就继续回去照顾病人。我们这份职业就是这样……”

来自家人的鼓励正是如今超大压力下高强度工作中最大的安慰。睡前，他打开了儿子自己裁纸、折叠而成的信封，上面画了几只向上飞舞的彩色气球。

“爸爸，生日快乐！爸爸加油！武汉加油！早点回家！”“密信”里这样写道。

邓婆婆，98岁，出院！

武汉大学人民医院神经外科医生易伟正在轮休，用他自己的话说，他接到了一个两周以来让他最高兴的电话——“98岁的邓婆婆正式出院了！”

邓婆婆是医院观察室内年龄最大的病人，之前的核酸检测一直呈阴性。但实际上，根据国家卫健委日前发布的《新冠肺炎诊疗方案（试行第五版）》，“疑似病例具有肺炎影像学特征者”作为湖北省临床诊断病例标准。邓婆婆在之前的CT检查中已有了新冠肺炎症状的典型表现。

“98岁高龄，高血压、心脏病，有很多合并症。入院时情况很不好，也无法说话。婆婆最后能够好转并出院，我们整个科室人员都开心极了，这对我们是极大鼓舞啊！”易伟说。

他给记者发送了一张几名医护人员与邓婆婆的合影。婆婆笑容慈祥，身旁的医护人员右手握拳，眼神坚毅。

易伟是瑞典于默奥大学医院的博士后，年前接到医院通知，各科室选派一人抽调到应急小组，他是从神经外科抽调的第一名医生。易伟原本打算回广东广州老家过年，接到指令后二话不说，就退掉了回家的机票。嘴上还瞒着父母说“争取几天后回去”，但他心里很清楚，这个年，又不能回家过了。

“这有啥呢，大家都是这样的，都往前冲！这是救人命啊！”

八份火线“请战书”

“我们把医生分成3组。第一组是一线值班医生，负责收治病人、开处方；第二组是二线医生，负责病情的相关管理。我就在第二组，负责及时协助一线医生救治相关病人。”美国匹兹堡大学医学中心博士后、现为华中科技大学同济医学院附属同济医院消化内科副主任的晏维这样对记者说。

“排班的时候，我们先考虑党员，面对任何困难和危险时，共产党员必须站在第一线。”

最近，他所在的科室有8名年轻的医护人员火线递交入党申请书，为的就是能够“冲锋在第一线、战斗在最前沿”。摆在党支部书记晏维面前的，正是这一份份“请战书”。

同事们并肩作战，他们是对抗病魔的狙击手，但稍有不慎自己也很可能会被感染。晏维的几名同事正是在连续多日的紧张救护工作中感染新冠病毒，从他的同事变成了他的病人。

“有位神经内科教授39岁，我40岁，我俩感情特别好，以前常在一起讨论病例，相互请教。但现在，他躺在病床上。我们还有好几位像他一样的同事。”电话那头，晏维陷入了短暂的沉默。战“疫”，无论生死，义无反顾。

“会怕，当然会。但怕也得挺身而出。”他说。

这两天，被确诊为新冠肺炎的同事，在康复并度过隔离期后，迅速返岗，重新投入到救治工作中。战友，陆续归队。

想给你一个拥抱

正月十五那天，花半个多小时脱下密不透风的防护服后，看到了朋友微信发来的节日祝福，同济医院神经外科副主任医师陈旭才意识到今天是元宵佳节。

“大家都抢着报名，需要我们的时候我们就上，说到底这也是咱们学医的初心啊。”农历腊月廿七，毕业于德国马尔堡大学的陈旭与多名同事一起，报名支援主要收治新冠肺炎病人的重症科。

医护人员6小时轮一班。防护服穿戴复杂耗时，上岗前不喝水、少进食是大家的默契。“下班后最想做的事儿，就是坐下来喝杯温开水。”陈旭对记者说。

之前，网络上一组医护人员脱下防护装备后脸上满是印痕的照片曾“戳中”无数网友泪点，陈旭也看到了那组照片，人虽不在其中，但脸上的印痕是一样的。“这也算是我们战斗在一线的印记，同事间看着彼此脸上的印痕相互打气，都拼命地给对方鼓劲。”

“你要加油，再加油！一定能治得好！”重症病房里，只要病人意识还清醒，陈旭就会说鼓励的话。面对病魔，足够的信心是开给患者的一剂良药。

病人听到了，会微笑着朝陈旭点点头。“笑容里是信任。患者将生命相托，我们其实是彼此鼓励。”

来自患者家属的理解与支持常常让陈旭动容。重症科病人情况危急，家属无法进入探视。有时电话沟通病情时，病人家属会叮嘱陈旭和同事做好防护、记得吃饭；有的病人家属还发来短信，诚挚感谢医护人员的无私付出。

这一切，在让陈旭感动的同时，更让他体会到自己这份工作的崇高。他已是两个女儿的父亲，大女儿刚入小学一年级，小女儿在上幼儿园。同千千万万医护人员一样，疫情发生以来，他已经很久没陪过家人了。“我爱人是护士，她之前也报名要上一线，但考虑到两个孩子，我们商量还是轮着来。现在，既要忙工作又得管孩子，里外全靠她了。”

下班后，陈旭就回到酒店自我隔离，因为难以保证自己没有沾染病毒、担心传染家人。

“等这场仗打赢后，我想紧紧抱住她们。”他说。