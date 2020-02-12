不用出小区，加微信能送菜

“糟糕，蚝油没有了！”受疫情影响，“宅”在家的广西崇左市江州区宏湖一品小区居民张世德要下厨，给妻子和孩子露一手，发现调料用完了。

“别急，我有办法。”妻子张美兰说，“刚才我下楼倒垃圾，看见一个微信群二维码，说扫码入群，在网上下单，商家就会把生活用品送来。”

“宏湖一品小区居民张世德需要1瓶蚝油。”张世德在微信群留言，并留下联系方式。

3分钟后，小区门口的超市老板农春梅拨通了张世德电话，“可以到小区门口取货了。”

在小区门口，农春梅放下蚝油，离开2米远，张世德取货后，将钱款微信支付给她，一次“无接触购物”顺利完成。

近日，崇左市和江州区两级商务部门设立疫情防控生活必需品供应点，以“超市+小区销售点+小区居民+小区微信群”等方式，由超市、各供应点每天通过小区物业微信群、供应点微信群等方式向居民推送最新商品供应信息，小区居民只需扫描二维码下单，各供应点就近配送到位。

丽江小区居民施东郁购买了几斤茄子、油菜，发现价格比以往逛农贸市场买的还便宜，这有点让他出乎意料，“本以为大过年的买菜该加钱，结果还是批发价给了我们。”

“现在我们每天都从南宁市场购进一车6吨新鲜蔬菜，以批发优惠价格供应给市民。”崇左新西洋超市店长石林说。

“目前，江州区已有1万多户居民享受到此服务，下一步，我们将推广到全市7个县（市、区），让广大市民群众不出小区就能装满‘菜篮子’。”崇左市商务服务局市场运行科科长蓝淑兰说。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 14 版）