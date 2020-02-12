和时间赛跑，为救治尽力

当前，温州疫情防控形势依然严峻，截至2月7日24时，温州市累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例438例，现有重症病例31例，累计出院49例。总体来看，温州确诊人数较多，但同时也是浙江省最先完成患者治愈出院的城市、浙江省累计治愈人数最多的城市，且迄今为止一直保持患者零死亡率。在这些“最”的背后，温州医科大学践行使命担当，举全校之力投入抗击疫情，成为温州抗击疫情的重要力量。

疫情发生以来，温州医科大学不折不扣地贯彻落实习近平总书记重要指示精神，先后多次召开专题会议，做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。党委书记吕帆第一时间组织成立由学校公共卫生管理学院和附属医院相关专家组成的温州医科大学联合专家组，赶赴一线指导救治工作，并动员优势科研力量进行疫情防控科技攻关，参加每晚例行的市委市政府防控工作部署分析会，为温州市提供救治指南和行动方案，同时为温州市委市政府决策提供支持。

“作为一所扎根温州、拥有5家直管附属医院的医学高校，抗击新型冠状病毒肺炎疫情是温医大当前压倒一切的重大任务。我们将发挥附属第一医院、附属第二医院的临床资源优势和学校的学科优势，敢担当、善作为，切实保障人民群众的生命安全和身体健康，为全市打赢疫情防控阻击战做出贡献。”吕帆表示。

为救治重症患者提供经验

温州医科大学附属第一医院是一所有着百年历史的大型综合性三甲医院，在区域医疗服务中发挥着主力军作用。作为温州市收治新型冠状病毒肺炎重症、危重症病人定点医院，在疫情防控中，医院把救治工作和病例研究结合起来，利用专家优势和学科优势，和时间赛跑，积极为科学防治提供“温州经验”。

根据温州地区的疫情特点，医院采取“下沉和上通”进行科学施治。“我们通过派专家下乡或网络诊疗等形式，排摸县市区的重危病人，并对重危病人采取‘一人一专家，一日两会诊’、专家24小时值班制度等创新措施，将救治方案细致再细致，把区域内病人的发现和救治工作前移。”医院党委书记夏景林说。根据一线救治经验，医院形成了新型冠状病毒肺炎出院标准的救治方案，并依托城市医联体指导全温州市（区、县）以及宁波、台州等地救治工作。另一方面，医院利用专家优势积极和上海、杭州等地的临床专家进行交流研讨，及时制定《温州医科大学新型冠状病毒感染的肺炎专家观点》，较早提出CT检查在新冠肺炎诊断中的意义。

附属一院专家团队还在第一时间开展新型冠状病毒肺炎临床特征分析及流行规律研究，通过收集病人的临床资料及流行病资料，建立数据库，挖掘温州确诊病人传播发病的危险因素，初步选定分析发病趋势的预测指标并建立疫情预警预测指标进行每日监测与分析，为温州市疫情防控策略与方案制定提供科学数据支撑。

截至2月8日，温医大附一院共收治重症病人和危重症病人25人，重症转专普通型8人，一名86岁患者重症和1名体重108公斤患者目前均康复良好，有望近日出院。

定点医院建设展现速度

2月4日上午，曾被网友称为“温州版火神山”的温州医科大学附属第二医院瓯江口院区开始试运行。作为温州又一家省级新型冠状病毒肺炎诊治定点医院，该院区从2月6日开始正式收治病人，2天内已收治31名确诊患者。

按照原计划，这家以骨科和康复科为主的新院区将于今年4月投入运行。疫情改变了原有的节奏。1月28日，温州市委市政府决定将瓯江口院区临时改建，作为温州又一家新型冠状病毒肺炎诊治定点医院。疫情就是命令，医院立即成立行政组、医疗组、后勤组和物资保障组4个小组，划分出200多个任务清单，在临时指挥部墙上，挂起军令状和倒计时，排出推进方案。

病房还是空壳，要在一周内，从无到有，完成流程设置、人员配备、病房设置，投入抢救设备……压力可想而知。放假期间，工人奇缺，为抢时间，医院的骨科教授、主任、原本在实验室的科研人员，都到工地做清洁工、搬运工。准备上岗的隔离病区护士集体剪掉了心爱的长发，把鬓角、前额的头发也剃掉，露出“最美”发际线准备出征……“刚得知院区开放的消息，我们就迅速做了好几场培训，教学穿脱防护服，学习防疫注意事项。大伙儿短期内做好了准备，有信心打赢这场硬仗。”病区护士贾晓慧说。温州市各部门也开出了一路绿灯，提供设备设施，众志成城，拼出了效率。

目前，瓯江口院区为每个病区配备9名医生与26名护士，以及5名二线医护人员和会诊人员。后期根据疫情防控需要，该院将陆续开放其余床位，到2月底根据实际情况最多可开放床位800张。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 14 版）