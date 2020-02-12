2月3日深夜一点四十分，卢静被电话铃声叫醒。两个小时以后，隰海静的电话也响了。都是同一个内容，河北省易县医院通知，要医务人员积极报名，赶去武汉支援抗疫前线。

卢静今年三十二岁，是易县医院内科护士，两个孩子的母亲，一个五周岁，一个两周岁。丈夫叫贾宁，在易县卫生监督所工作。新冠肺炎疫情出现以来，夫妻俩基本都在单位加班，今天好不容易睡个安稳觉。

但是放下话筒，她睡不着了。

隰海静今年三十五岁，也是易县医院的内科护士，两个孩子的母亲，一个十周岁，一个两岁半。丈夫叫王东旭，在中海油服海上平台工作，春节期间没能回家。

接到电话后，她也没能入睡。

卢静2017年递交了入党申请书，是入党积极分子，她知道，现在正是接受考验的时候。大疫面前，医护人员当冲在前面。

卢静的丈夫是退伍军人，结婚时，他曾跟卢静说：“如果遇到打仗的事儿，国家召唤我回去，我肯定得去。这事儿你得支持我！” 卢静承诺，一定不会拖他的后腿。这时候，卢静说：“现在疫情紧急，你也必须支持我！”

老公点点头。其实，他俩都是上“战场”，一个是去武汉前方，一个是留在易县后方。在这场疫情面前，不分前方后方。

隰海静深知，既然选择了医务职业，在国家最需要的时候，就应该挺身而出。但她也有顾虑——家里的孩子还小，全是由婆婆带着。丈夫在中海油服海上平台上班，她打了几次电话，想征求一下他的意见，但是那边一直没有信号。

卢静给医院回了电话，报名参加。

隰海静也报了名。隰海静给丈夫微信留了言。她相信丈夫肯定全力支持她。

隰海静临走时，孩子还在熟睡。婆婆用手轻轻示意，让她走，让孩子再睡会儿。隰海静低声说：“我先去开个会，之后马上回来一趟，看一眼孩子。我想告诉他，长大以后要像妈妈一样勇敢！” 婆婆示意她，快走。

在易县医院的门口，院领导们为她们举行了简单的送行仪式，希望她们此去救治好患者、防控好疫情、保护好自己。

上车时，隰海静突然停下。卢静以为隰海静要回家一趟，看看孩子，嘱咐一下。但是隰海静说，来不及了。她从小包里拿出几页纸，是一份入党申请书，交到领导手上。

“请组织考验我！”她说。

汽车从易水河大桥上驶过，桥下易水奔流。汽车在狼牙山脚下飞奔，两侧大山巍峨。这里曾有五壮士的故事，诞生了英雄传奇。此时，一对白衣天使，正赶往石家庄，与全省的战友一起，奔赴武汉，抗击疫情。

卢静和隰海静都穿着红色的羽绒服，戴了口罩。从石家庄正定国际机场登机，在武汉天河国际机场落地，她俩都拉着手，紧紧地拉着手。

她们给家里报了平安。隰海静一直攥着手机，几次按下视频键，又立即断掉。“你想和孩子说说话？” 卢静说。隰海静点头，低声说：“但是，我怕自己哭了！”

“我们只希望这场疫情快快结束，让每个人享受春天的美好！”她们说。

第二天，她们接受培训后，走进了方舱医院。她们心里有同一个声音——一定要完成好肩上的使命，请组织考验我！

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 20 版）