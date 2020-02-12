中消协发布消费提示 选口罩不必追求最高等级

为抗击新冠肺炎疫情，口罩成为必需消费品。购买口罩等防疫用品需要注意哪些方面？日前，中消协发布系列“抗疫情、护消费”消费提示。

中国消费者协会联合中国纺织品商业协会综合分析各方信息指出，消费者对口罩产品要有正确认知，不必追求最高等级，应正确使用，避免浪费。

市场上不同等级的口罩有不同的防护能力，医用防护口罩等适用于专业的医护工作者在特殊岗位上使用，一般情况下消费者使用普通医用口罩即可满足基本防护要求，日常防雾霾口罩也有一定的防护效果。棉纱口罩、海绵口罩和活性炭口罩对预防病毒感染无保护作用。

随着节后各地企业陆续复工，全国的口罩产能将得到迅速提升。当前，部分地区已通过居委会、药店等向消费者免费定量发放口罩。中消协提醒广大消费者，要科学防疫，不轻信、不购买、不使用未经官方认可的所谓防疫抗疫药品，按照官方推荐的防疫措施积极做好个人防护。选择资质齐全、渠道规范的正规商家购买防疫用品，注意查看标识标签，保存好相关购物凭证。面对扑面而来、形形色色的防疫信息，消费者务必注意辨别，要通过国家和地方卫生健康部门等官方渠道获取疫情最新进展及有关防控信息。

受疫情影响，一些消费者不得已取消或变更了事先预订的旅游、出行、餐饮、娱乐等消费活动。尽管有关部门和行业及时出台了减免消费者损失的退单政策，但由于假期退单集中、客服人员不足、售后服务涉及环节多等诸多客观因素，导致部分消费者的诉求没有得到及时满足。消费者应保存好有关消费记录和凭证，冷静耐心地与经营者进行沟通，依法维护自身权益。

中消协呼吁，消费者要主动参与消费监督，对于部分经营者恶意囤积、虚假宣传、哄抬物价、以次充好、生产销售假冒伪劣产品、拒不履责等不法行为，要提高警惕，避免上当受骗。消费者可以拨打12315，积极向有关主管部门举报。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 19 版）