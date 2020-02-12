医用物资生产加足马力

响应党中央号召，与时间赛跑，医用物资保障行业紧急行动起来。我们坚信，在党中央的坚强领导下，在全社会的共同努力下，勤劳勇敢的中华儿女一定能够攻克医用防护物资紧缺的难关，打赢疫情防控阻击战

连日来，新冠肺炎疫情牵动着全国人民的心。在武汉、湖北乃至全国各地抗击疫情一线，口罩、防护服等医用物资出现短缺，为了节省医用防护服，医护人员尽量少喝水、少吃饭、少去卫生间的故事，令人动容。

紧急协调、调动各方资源，确保重点医用物资供应，是打赢疫情防控阻击战的重要保障，是关乎广大人民群众生命安全和身体健康的大事。

我国虽是世界第一制造大国，但疫情袭来时恰逢春节假期，企业放假、员工居家防疫，一时间，医用物资供求矛盾十分突出。

医用物资紧缺难不倒中国。大年初一，习近平总书记主持中共中央政治局常务委员会会议，指出要加强联防联控工作，加强有关药品和物资供给保障工作。2月3日，中共中央政治局常务委员会召开会议，再次强调要保障医疗防护物资供应。响应党中央号召，与时间赛跑，医用物资保障行业紧急行动起来，勇挑重担，迎难而上，一场防疫物资攻坚战拉开帷幕。

上线国家重点物资保障平台、向骨干企业派出驻企特派员工作组、推出紧急措施加大口罩和防护服进口、推动出口标准和中国标准的衔接、承诺疫情过后富余的医用物资产量政府将进行收储……围绕医用物资供应的一道道难关，相关部门高效运转，一项项有针对性的政策措施密集出台。

关键时刻，相关生产企业纷纷挺身而出。达产、增产、扩产、转产……“世界工厂”显露出英雄本色。双班24小时满负荷、连轴转，日照三奇、沈阳化工的口罩和次氯酸钠日产量翻番；投入设备1570台，新兴际华医用防护服产能从无到有，达到1万套；联合供应商新建14条生产线，上汽通用五菱本月内医用防护口罩日产量将达170万片。拆成品车、为供应商提供加班费、上门拉零件，10天不间断作业、10小时不停止驾驶，上汽大通首批负压救护车入列武汉雷神山医院，30天工期缩短至10天。

地方政府、金融机构、相关服务企业也冲上一线。企业缺人，日照市相关部门从周边企业抽调职工紧急培训；企业缺钱，浙商银行建立绿色审批通道，仅两天第一笔100万元贷款就到位；企业缺原材料，无纺布、次氯酸钠、医用防护服面料等上游企业全力生产……

我们坚信，在党中央的坚强领导下，在全社会的共同努力下，勤劳勇敢的中华儿女一定能够攻克医用防护物资紧缺的难关，打赢疫情防控阻击战。

当然，开源亦需节流，在企业开足马力加大供应的同时，科学合理地使用口罩、防护服等防护物资也至关重要。当前，一些不合理甚至过度使用医用物资的情况也有出现。制定科学合理、便于理解、操作性强的防护物资分级使用规范，每个人从自己做起，按需使用、按功能使用、不过度使用，医护工作者就能多一分保护，疫情防控阻击战的胜利也就会早一天到来。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 18 版）