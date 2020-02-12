当前，中国正为抗击新冠肺炎疫情积极努力，得到国际社会高度赞赏。正在亚的斯亚贝巴举行的第三十三届非盟峰会上，联合国、非盟领导人等纷纷声援中国抗击新冠肺炎疫情，并主张防止侮辱性言行和谣言的发生。

出席峰会的联合国秘书长古特雷斯说，中国为控制疫情蔓延尽了最大努力，这很不容易。国际社会应团结合作来共同应对疫情。他还警告，外界不要对中国抗击新冠肺炎疫情进行污蔑和攻击。

第七十四届联大主席穆罕默德—班迪表示，在应对新冠肺炎疫情时，要加强团结合作，避免谣言。他还对中国在疫情信息发布方面的做法表示赞赏。

非盟委员会主席法基说：“这一刻，我们与正在抗击新冠肺炎疫情的中国朋友感同身受，我们和他们团结在一起。”

峰会期间，非盟执行理事会还发表公报强调，非盟各成员国外交部长对中国抗击新冠肺炎疫情的斗争一致声援。

事实上，多国政要、专家学者和主流媒体认为，面对公共卫生危机，采取过度应对措施和歧视行为，不仅无助于疫情防控，反而会干扰正常人员往来和贸易活动，使形势进一步复杂化。

世界卫生组织总干事谭德塞日前强调，有关新冠肺炎疫情的错误信息会加大医卫人员的工作难度，并向公众传播恐惧、引起混乱。世卫组织目前不仅仅是在与病毒斗争，还在与散布虚假信息、破坏疫情应对工作的人员斗争。

埃及《金字塔报》记者马哈穆德接受本报记者采访时表示：“疫情当前，过度恐慌毫无意义。各国应当冷静团结，而非乘人之危。全球化时代，各国命运紧密相连，应该形成合力，携手共渡难关。”

“中国正全力以赴抗击疫情，高效有序的治理能力令人赞叹。武汉火神山、雷神山医院短时间内陆续交付使用，医学专家日夜攻坚，我们看到了中国的努力。”埃及贝尼苏韦夫大学政治经济学教授纳迪亚·赫尔米认为，国际社会应团结一致，劲往一处使，而不是落井下石。

美国政治新闻网站“政治”报道称，越来越多美国公共卫生专家和政府官员认为，美国政府采取的限制入境等做法将削弱国际社会抗击疫情的努力。一些美国国会议员认为此举是人为制造恐慌，美国一些工会呼吁政府采取协调一致的应对措施，并警告当局在描述疫情时不要有歧视行为。

美国耶鲁大学全球卫生研究所所长萨德·奥默尔表示，美国政府的过度反应举措阻碍国际正常人员往来与合作，不仅损害自身经济发展，还会对防控疫情造成负面影响。

英国金斯顿大学微生物学教授马克·菲尔德认为，各国应该理性、科学判断和应对疫情。得益于中国快速公布新型冠状病毒基因组序列信息，以及中国应对疫情所付出的不懈努力，国际社会有充分信心战胜疫情。

《菲律宾星报》专栏作家李天荣说：“在疫情面前，任何国家都无法置身事外，团结合作是战胜疫情的唯一途径。”

俄罗斯高等经济学院东方学教研室主任阿列克谢·马斯洛夫认为，中国在极短时间内动员全国力量和资源抗击疫情，为世界更好应对疫情作出重要贡献。个别国家采取的过度应对举措与世卫组织专业意见相悖，各国应当坚决反对任何偏见和歧视。

荷兰首相吕特表示，任何歧视倾向都是“令人反感”的。他呼吁民众相互支持，共同反对歧视和过激行为。荷兰医疗护理与体育大臣布劳恩斯也公开呼吁反对因疫情而引发的歧视行为。他表示，文明社会不应出现这样的不文明现象，人人都有责任去防止类似行为的发生，他将继续在其他场合重申抵制歧视的呼吁。

“面对疫情，中国政府坚持公开透明，同世卫组织及其他各方通报和共享信息。中国政府采取的果断、全面防控措施将有效遏制疫情蔓延。”希腊中国问题学者乔治·佐戈普洛斯表示，在抗击疫情的战斗中，国际社会保持团结合作至关重要，过度反应、恐慌和歧视比疫情本身更可怕。

（本报亚的斯亚贝巴、布鲁塞尔、开罗、莫斯科、罗马2月11日电 记者万宇、张朋辉、方莹馨、景玥、张光政、叶琦）

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 16 版）