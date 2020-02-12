连日来，中国政府和中国人民众志成城、团结一致抗击新冠肺炎疫情的行动，引发许多外国媒体的高度关注和积极评价。许多媒体在报道中表示，中方高效、有力和坚决的应对措施展现了负责任大国的担当。

“新医院建设是中国速度和中国力量的有力体现”

火神山医院和雷神山医院在很短时间内建成并正式交付使用。美联社在报道中说，中国政府以高度负责任态度为挽救患者生命、防止病毒传播作出不懈努力。美国《洛杉矶时报》刊文说，这体现了中方抗击疫情措施有力、行动高效。

在火神山医院和雷神山医院建设期间，法国《费加罗报》网站连续发布多条短视频，密切关注情况。其中一个短视频，展示了火神山医院从工地到医院建设进程的动态画面及医院内部设施。

法国新闻网站Franceinfo高度评价中国抗击疫情的努力。文章称，新建医院的规划非常庞大，建设速度惊人，看起来不可思议，但是在中国早已有成功的先例。

“德国之声”网站的报道中指出，中国在建设武汉火神山医院和雷神山医院的过程中展现了惊人的组织力，能在如此短的时间内调动这么多建筑工人，并将所需建材运到武汉，令人赞叹。

西班牙《国家报》网站报道说，疫情发生后，中国政府快速反应，第一时间采取有力措施，“新医院建设是中国速度和中国力量的有力体现”。

“中国的制度优势为防控疫情提供有力保障”

连日来，拉美不少媒体认为，专科医院的建设集中体现了中国显著的制度优势。

巴西新闻网站Exame的报道说，仅用10天便建成专科医院防控疫情，中国工程技术以其速度和规模再次给世界留下深刻印象。巴西UOL新闻网发表专栏文章认为，中国集中力量办大事的制度优势在抗击疫情的战斗中得到充分显现。

智利《三点钟报》网站报道称，武汉火神山医院的建设是“一场与时间的赛跑”，中国政府为抗击疫情采取的措施值得借鉴，这不仅有利于中国防控疫情，对保障世界公共卫生安全也具有重要作用。

阿根廷《号角报》网站发文指出，参与武汉疫情防控的医护人员中，有不少人曾参与抗击非典疫情以及援助塞拉利昂、利比里亚抗击埃博拉疫情任务，在传染病治疗方面具有非常扎实的经验和专业背景。

厄瓜多尔《浏览》杂志撰文说，武汉火神山医院大量采用一体化设备和预制管件，预制或模块化结构最大程度地提高了建设速度。短时间内调动所需资源、凝聚劳动力和专业人才，这是医院能够在短时间内建成的重要原因。“中国的制度优势为防控疫情提供有力保障。”

秘鲁《商报》认为，中国政府为阻止疫情扩散进行了争分夺秒的战斗。医疗建筑设计师罗林斯对该报表示，在设计和建设大型项目（如火神山医院和雷神山医院）时，中国显著的制度优势确保了项目高效率、高质量完成。秘鲁天主教大学公共政策专家奥塞霍认为，建设小汤山医院为中国快速建设新医院提供了经验。凭借先进医疗技术和有力后勤保障，在全体中国人民共同努力下，中国一定能战胜疫情。

“中国在有效应对传染病方面取得显著进步”

英国《自然》杂志网站日前发表美国疾病控制和预防中心全球健康中心前高级官员约翰·恩肯加松的文章说：“中国政府对此次疫情的反应是快速而果断的。中国政府采取的一系列举措，对国际社会认识这种新病毒并遏制其蔓延至关重要。中国在有效应对传染病方面取得显著进步。”

韩国梨花女子大学木洞医院急诊医学科教授南宫仁在接受韩国JTBC电视台采访时表示，中国政府正采取一系列有效措施抗击疫情，韩国民众也需要保持理性，恐慌只会给本人和身边的人带来困扰。“中国政府公开透明、及时准确发布疫情信息，与国际社会保持密切沟通，为各国更好了解情况和制定应对疫情措施提供重要支持。”

西班牙中国政策观察网站日前刊文称，疫情发生后，中国政府高度重视、迅速响应，凝聚各方力量进行防控，有效遏制疫情传播，这也向世界发出明确信息：中国有信心、有能力打赢这场疫情防控阻击战。中国这种应对大规模危机的魄力和能力，是很多国家不具备的。

埃及《消息报》评论说：“在疫情面前，中国人民众志成城、万众一心，表现出来的韧性和必胜决心令人钦佩，相信中国一定会取得这场疫情防控阻击战的胜利。中国加油！”

黎巴嫩网友亚辛在社交媒体上写道：“向中国致敬。我对中国政府充满信心，中国定能战胜疫情。”摩洛哥网友哈桑说：“面对疫情，中国正在进行一场英勇斗争。但我相信中国能够成功抗击疫情，并为各国解决此类问题提供宝贵经验。”

（本报北京、华盛顿、里约热内卢、首尔、开罗2月11日电 记者李锋、龚鸣、张梦旭、张远南、李晓骁、朱东君、马菲、黄培昭）

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 16 版）