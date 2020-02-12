构筑起疫情防控的人民防线（一线抗疫群英谱）

武汉第六医院急诊科医生林杰——

“有需要，召必回！”

本报记者 申少铁

“有需要，召必回！”1月18日，林杰向院领导提出请求，希望回到原单位，到一线战斗。

林杰，武汉市第六医院急诊科主治医师，当时正在武汉协和医院进修。得到医院批准后，第二天林杰就作为第一梯队进入武汉市第六医院外科12楼的隔离病区。到现在，林杰已经在隔离病区坚持了24天，连大门都没有出过。“守在患者身边，我才感觉踏实！”林杰说。

武汉市第六医院目前收治了400多名新冠肺炎确诊患者。这些天来，林杰几乎每天都要抢救一两名危重患者，还要对中度症状的患者进行抢救。在隔离病区，他每天想的都是救人、救人！

“没有你不分昼夜的守，就没有我的命了。”现已脱离危险期的小王对林杰充满感激。一天夜里，小王出现急性呼吸窘迫综合征，血氧饱和度不断下降。林杰发现后立即给小王上无创呼吸机，并施以其他辅助抢救措施。此后，林杰一直盯着小王的血氧饱和度数据，只要发现数据报警，立刻调整呼吸机压力参数。直到凌晨4点，等小王的血氧饱和度恢复到90%并且病情稳定后，林杰才松了一口气。

林杰粗略估计，自己一天要不断调整近20个患者的呼吸机。“我已经养成了睡觉时间碎片化的习惯。工作六七个小时，休息睡觉三四个小时，依次轮替。”林杰说。

阮女士是林杰接诊的一名新冠肺炎患者。她刚住进隔离病房的时候情绪很低落，也不愿吃药。林杰发现后，每次查房时都会跟她聊天并安慰她：“不要急，病情发展是有一个过程的，放心，有我们在，不用怕！”阮女士情绪渐渐平稳，积极配合治疗，病情逐渐好转。2月6日，阮女士各项检查都符合出院标准，离开医院前，她还拉着林杰和其他医护人员合影留念。“看到患者从躺在床上都没力气说话，到后来可以开心地跟我们聊天，看着他们一天天好转，我们更有信心战胜疫情！”林杰坚定地说。

荆州民警沈继超——

“隔离重地，请让我上！”

本报记者 田豆豆

“娃已成人，家已安妥，隔离重地，请让我上！”2月6日，湖北省荆州市沙市区防疫指挥部决定征用部分宾馆作为发热病人留观点，需要警力24小时值守。留观点每天接触众多不特定人员甚至高危人群，作为民警，需要执行秩序维护、隔离警戒、24小时看护等任务，封闭时间长，有病毒感染风险。派谁去？荆州市公安局沙市区分局崇文街派出所所长还在犯愁时，58岁“老民警”沈继超递上16字“请战书”。

沈继超1985年从部队退役，复员后加入公安队伍。在工作中，他始终以身作则。

“都说关键时刻看担当，现在就是关键时刻。我是老党员、老民警、军转干部，就应该冲上去。”两鬓斑白的沈继超说：“不批不回。”所长郑重地在请战书上签上：“同意！请注意安全，平安归来！”

从1月主动请缨到前线执勤至今，沈继超已坚守“疫”线15天无休。

1月25日，因疫情防控需要，荆州中心城区高速公路实行交通管制，派出所需抽调多名民警前去执勤。考虑到沈继超的岁数，再加上已在所里值班和备勤3天，所里准备让他补休一天。沈继超听到消息后，主动找来要求上前线：“我是老同志，有经验，得给年轻同志带个好头呀！”

每天上午7点之前到执勤点，傍晚7点后才离开。站在户外，顶着寒风，一站就是12个多小时。在“抗疫”一线，很多同事看到沈继超，善意地说：“老大哥，您年纪大了，这么累的岗位应该交给年轻人来做。”

沈继超总是笑笑：“疫情面前，我这个老民警，正是防疫一线最需要的。”

在执勤中，他温和有礼，所有流动人员都能积极配合测体温、配合检查和管控，没有冲卡和拒绝管控的事件发生。

每一名党员就是一面旗帜，沈继超是冲在抗疫最前线的“旗手”。在沈继超的带动下，短短一天时间，所里多名党员青年民警主动请战：疫情不退，警察不退，我们时刻准备着！

西安交大一附院院长施秉银——

“早点到一线，救治更多人！”

本报记者 龚仕建

“早点到一线，救治更多人！”2月5日，西安交大一附院院长施秉银带领多名重症医学专家和重症监护病房护士长紧急奔赴武汉，为西安交大一附院的进驻做衔接工作。

新冠肺炎疫情发生后，施秉银每天奔波在工作一线，指挥部署各项防控措施：全员应急待命；一夜腾空感染楼，集合发热门诊和留观治疗病房；组建呼吸、传染、重症、感控、影像、检验为主的专家组；制订防控方案，组织全员培训，确保院内零感染；开通网上免费咨询，开设发热咨询热线……“这些天他没睡过一个好觉，心里想的都是医院的防控工作。”西安交大一附院党委书记马辛格说。

为了掌握一线真实状况，施秉银在做好防护的基础上，与感染科主任赵英仁一起走进隔离病房，有人提醒他，你是院长，万一感染了怎么办？他回答说：“我必须了解真实的情况，才好做方案。”

与此同时，为了平复大家紧张的情绪，引导公众科学应对疫情，施秉银先后赴陕西电视台、西安电视台、人民网参加视频直播，宣传防疫知识。“我要及时告诉大家，尽量减少外出，务必戴上口罩，降低感染几率。”

抵达武汉后，施秉银每天的日程表排得满满的。作为前方总指挥，施秉银既要履行国家卫健委的安排部署，还要协同调度各方援助力量。作为全国知名的内分泌专家，他亲自参与了院内每一位重症患者的诊疗。白天忙完工作，施秉银便紧接着参加晚上的指挥部会议，同各方负责人沟通，部署后续工作。回到医疗队驻地，又马不停蹄地了解患者收治情况，确定诊疗方案。“我们不仅要参与临床救治，更要为国家提供疫情防控的方案和建议。”施秉银说。

“今年1月，施秉银院长荣获陕西省第六批‘三秦楷模’荣誉称号。当此疫情肆虐之际，他义无反顾到一线，这是危难时刻的家国情怀，也是一名医务工作者的使命担当。” 陕西省卫健委党组书记刘勤社说。

100余支队伍

中央指导组陆续从全国调集100余支队伍1.1万余名优秀医务人员驰援武汉

9万名医护人员

目前共有超过9万名医护人员奋战在武汉一线

3.4万名干部职工

目前，武汉共有总计3.4万名干部职工下沉社区共同抗“疫”

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 04 版）