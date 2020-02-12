边设计、边施工，武汉火神山医院10天时间拔地而起；上海海关开通绿色通道，一批防控物资从落地到放行用时仅15分钟；从谈判采购到运输落地，山西首条一次性医用口罩生产线在48小时内开工投产……新冠肺炎疫情突如其来，同时间赛跑、与病魔较量，各行各业的勇士们跑出了令人惊叹的“防疫速度”。一位国际友人评价：中国正采取史无前例的措施遏制疫情蔓延。

疫情是一次大考，中国有信心有能力应对好疫情考验。习近平总书记在北京调研指导新型冠状病毒肺炎疫情防控工作时强调：“坚决贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，再接再厉、英勇斗争，以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，紧紧依靠人民群众，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。”当前，从共产党员“我先上”的无畏担当，到医务人员“我愿意”的请战誓言，再到人民群众“我支持”的自觉配合，全国形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面，构筑了抗击疫情的铜墙铁壁。

回望历史，中国的发展进步从来都不是在风平浪静中取得的，而是凭着“越是艰险越向前”的勇毅，靠着“逢山开路，遇水搭桥”的干劲，在攻坚克难、踏平坎坷中取得的。从1998年抗洪抢险，到2003年抗击非典，再到2008年汶川抗震救灾，一次又一次考验练就了中国人民不惧任何风险的定力、战胜任何考验的能力。在这场抗击新冠肺炎疫情的全民总动员中，有白衣天使的连轴转，有施工人员的三班倒，有车间工人的“白加黑”，有普通群众的精准宣传，人们用不同的方式凝聚抗疫合力。发动群众共同参与，组织群众贡献智慧，构筑起疫情防控的人民防线。

战胜疫情的信心，也来自那些冲锋在前的担当自觉。哪里有急难险重的任务，哪里就能看到党员舍身忘我、争当先锋的身影。武汉金银潭医院院长张定宇，妻子感染新型冠状病毒，自己身患渐冻症，仍然坚守抗疫第一线。在党中央的坚强领导下，千千万万名党员守土有责、冲锋在前，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。“万人操弓，共射一招，招无不中”。广大党员把责任夯实在疫情防控的每一个环节，有令必行、有责必担、有求必应、有难必解，定可以集合所有力量，共同驱散疫情阴霾。

战胜疫情的信心，来自科学的态度和方法。习近平总书记强调：“当前，疫情防控正处于关键时期，依法科学有序防控至关重要。”防控疫情是一项专业性极强的工作。如何确定传播途径，如何优化诊疗方案，如何建立及时透明的信息公开机制，如何做好农村地区的防控工作，都需要突出依法、科学、有序三个关键词。从各地启动重大突发公共卫生事件一级响应到集中医疗专家加强研究，从社区实行网格化、地毯式管理到严厉打击抗拒疫情防控、暴力伤医、制假售假、造谣传谣等违法犯罪行为，在法治轨道上统筹推进各项防控工作，成为我们战胜疫情的利器。

在湖北武汉中心医院呼吸科医生郭小群的防护服上，写着两个字：必胜。疫情形势仍然严峻，但办法总比困难多，决心总比挑战大。以必胜的信念、必胜的行动，求取必胜的战果，正是此刻所有人的共同意志。锚定决胜的目标，迈开务实的步伐，我们一定能打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 04 版）