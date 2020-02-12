武汉三万多干部职工下沉社区

人民网武汉2月11日电 （记者田豆豆）记者从武汉市委组织部获悉：为贯彻落实习近平总书记重要指示精神，武汉市按照“应下尽下、就近就便”的原则，充分整合市直机关企事业单位人员力量，以基层党支部为单位，化整为零、对口支援，先后组织市直机关党员干部、市属国企干部职工、市属高校教师职工，共计16739名干部职工，下沉到疫情较重的7个中心城区的908个社区。统一编入街道社区工作队，协助开展落实“四类人员”分类集中管理措施等工作，与街道社区干部一同奋战在疫情防控第一线。

武汉市要求，所有下沉人员要严格按照正常上下班时间到社区开展疫情防控工作，不得无故迟到早退，不得无故离岗脱岗。要坚决防止形式主义、官僚主义，严禁不服调度、推诿扯皮、拈轻怕重，严禁只说不干、敷衍应付、摆拍作秀，确保帮扶实效。

另外，武汉市15个城区强化属地防控责任，统筹784个区直单位和173个街道（乡镇）共计17759名党员干部，全覆盖联系包保3329个社区（村）。市区共计有34498名干部职工，下沉社区共同参与疫情防控工作。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 02 版）