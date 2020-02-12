11日下午4时许，武汉市洪山体育馆外。倚着隔离桩，李军牵着9岁的儿子，激动又紧张地朝里张望着，儿子时不时地问他一句“妈妈啥时候出来啊？”“快了，快了。”他说。

李军的妻子张凤玲大年初一确诊，2月6日被送到刚刚建成投用的武昌方舱医院。经过几天的隔离治疗、休养调理，目前她已经治愈。按照国家卫健委发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）》，同时达到体温恢复正常3天以上、呼吸道症状明显好转、肺部影像学显示炎症明显吸收、连续两次呼吸道病原核酸检测为阴性（采样时间间隔至少1天）等4个标准，达到了出院的条件。

同张凤玲一起出院的，还有27位病友。他们中，最早入院的是2月6日，最晚的是2月9日，年龄最小的25岁，最大的69岁。“武汉加油！中国加油！感谢医护人员，感谢国家！”一出院，张凤玲带头喊起了口号，这是酝酿在她心中多日的话。

“祝贺康复！”给每位患者递上出院证明时，武昌方舱医院院长万军都要送上自己的祝福。

接过证明，拎上行囊，张凤玲第一个走出院区。在人群中，她一眼就看到了李军和儿子，还有来接她的街道工作人员。“生活用品一应俱全，床上还铺了电热毯，每天吃得好，还有水果和药。时不时有医护人员带着大家做些小活动，有时候是跳广场舞，有时候是唱歌。”张凤玲竹筒倒豆子般地给大家讲着方舱里的生活。

虽然每天都视频联络，可直到接到妻子，李军悬着的心才落了地。“出院的注意事项记住了吗？”接过妻子的行李，他问道。“医生交代得很清楚，我也都记得牢牢了——注意休息，吃好喝好，居家隔离嘛。”

搂着妻子，牵着儿子，李军带着一家人在方舱医院前合了张影，“走，我们回家！我做了你最想吃的红烧羊肉。”

“有党和政府，有医务人员的努力，有患者和市民的理解和配合，一切都会好起来的！”万军说。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 02 版）