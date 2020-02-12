湖北和武汉疫情防控是重中之重，打好武汉保卫战、湖北保卫战事关全局。

“武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。”2月10日，习近平总书记在北京调研指导新型冠状病毒肺炎疫情防控工作时，在地坛医院远程诊疗中心主持召开视频会议，深刻指出湖北和武汉是疫情防控的重中之重，是打赢疫情防控阻击战的决胜之地，突出强调当前湖北和武汉疫情形势仍然十分严峻，要采取更大的力度、更果断的措施，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住，并对湖北和武汉疫情防控工作提出了明确要求。习近平总书记铿锵的话语、明确的要求，为我们集中力量加强重点地区疫情防控指明了努力方向，鼓舞和激励着广大医务工作者、人民解放军指战员和各条战线的同志们继续英勇奋战在疫情防控第一线，坚决夺取这场严峻斗争的全面胜利。

疫情发生以来，以习近平同志为核心的党中央始终牵挂湖北和武汉的疫情。习近平总书记两次主持召开中央政治局常委会会议，对疫情防控工作进行专题研究，强调湖北省要把疫情防控工作作为当前头等大事，并对湖北和武汉做好疫情防控工作作出部署安排。党中央派中央指导组到武汉，全面加强疫情防控第一线工作的指导，同湖北人民和武汉人民并肩作战。这次在北京调研指导疫情防控工作时，习近平总书记视频连线湖北武汉抗击肺炎疫情前线，给全国奋战在疫情防控一线的医务工作者和广大干部职工送去党中央的关怀和慰问。湖北特别是武汉广大党员、干部、群众积极响应党中央号召，坚定信心、顾全大局、自觉行动、顽强斗争，做了大量艰苦工作，付出了巨大努力，为疫情防控工作作出了重大贡献。

疫情发生以后，全国各地坚持一方有难、八方支援，各地区前往湖北和武汉支援的广大医务工作者、人民解放军指战员以及各方面人员发扬越是艰险越向前的大无畏革命精神，闻令而动，坚忍不拔，不怕牺牲，攻坚克难。从除夕夜星夜驰援，到元宵节紧急集结，全国各地一批批医务人员奔赴、奋战武汉一线；数十家单位紧密配合、全国各地建设力量迅速汇聚，短时间内建好武汉火神山、雷神山医院；建立对口支援机制，各省份全力支持湖北各地市加强病人救治、疫情防控工作；军队保证医疗物资和人员有效投送，抽组大量医护人员奔赴疫情防控最前线。力量向湖北、向武汉集结，资源向湖北、向武汉倾斜，全国人民与湖北人民、武汉人民同舟共济，凝聚起众志成城抗击疫情的强大力量。

稳住了湖北和武汉疫情，就稳住了全国大局。要坚定不移贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央各项决策部署，坚决做到应收尽收，全力做好救治工作，全面加强社会面管控，加强舆论引导，加强疫情防控工作的统一指挥，在决胜之地坚决打赢这场阻击战。现在疫情防控正处于胶着对垒状态，广大医务工作者一定要坚持下去，发扬特别能吃苦、特别能战斗的精神，发挥火线上的中流砥柱作用，始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，全力以赴救治患者。各级党委和政府要关心关爱他们，大力宣传优秀典型和先进事迹，帮助解决实际困难和问题，生活、安全、人文关怀都要保障到位。

“武汉加油！”“湖北，我们来了！”“一起抗，一起扛！”我们见证着全国上下守望相助的力量，见证着亿万人民不怕任何困难的勇气。武汉是英雄的城市，湖北人民、武汉人民是英雄的人民，历史上从来没有被艰难险阻压垮过。只要我们同心协力、英勇奋斗、共克时艰，就一定能决胜武汉、决胜湖北、决胜全国，取得疫情防控斗争的全面胜利。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 01 版）