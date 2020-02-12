坚决打赢疫情防控的人民战争总体战阻击战

在疫情形势仍然十分严峻、疫情防控正处于胶着对垒状态的关键时刻，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平10日在北京调研指导新冠肺炎疫情防控工作，深入社区、医院、疾控中心，了解基层疫情防控工作情况，并视频连线湖北武汉抗击肺炎疫情前线，给全国奋战在疫情防控一线的医务工作者和广大干部职工送去党中央的关怀和慰问。

习近平总书记对做好新冠肺炎疫情防控工作发表的重要讲话，坚定有力，鼓舞士气，振奋人心，引发热烈反响。多个地方、多个部门召开会议，学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神。各地各部门干部群众纷纷表示，一定要坚决贯彻党中央关于疫情防控各项决策部署，坚决贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，再接再厉、英勇斗争，以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战！

“坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住”

10日，习近平总书记首先来到北京市朝阳区安贞街道安华里社区，了解基层一线疫情联防联控情况。

“在抗击疫情的关键时刻，习近平总书记来到我们身边，让我们感觉心里热乎乎的，他的讲话不仅让我备受感动和鼓舞，同时也更加坚定了我们战胜疫情的信心和决心！”疫情发生以来，安华里社区党委书记侯兵，就一直和同事们奋战在社区防控一线，对2214户居民展开拉网式排查，落实小区的封闭式管理。

“习近平总书记强调，社区是疫情联防联控的第一线，也是外防输入、内防扩散最有效的防线。我们将把工作做得再扎实一些、再细致一些，与党员志愿者、居民群众、社会单位一同形成联防联控、群防群治的防控强大合力和人民防线。”侯兵说。

“习近平总书记对基层的工作情况、干部状态非常了解，聆听了总书记的指示，我们感到方向更明了、心气更足了，干好工作的动力也更强了。”北京市朝阳区委书记王灏表示，朝阳区将坚持疫情防控和经济发展两手抓，督促复工复产后园区、楼宇、酒店、企业、工地等落实防疫责任，坚决打赢疫情防控的人民战争。

“各级党政领导干部要靠前指挥、强化担当，广大党员、干部要冲到一线，守土有责、守土担责、守土尽责，集中精力、心无旁骛把每一项工作、每一个环节都做到位。”习近平总书记的重要讲话，对广大党员、干部提出了明确要求。

“我们要按照习近平总书记的要求，把每一项工作、每一个环节都做到位，织密疫情防控网，筑牢防控责任链，为社区居民的安全保驾护航，像总书记强调的那样‘坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住’。”浙江省杭州市江干区彭埠街道王家井社区党委书记李安忠说。王家井社区距离杭州火车东站只有500米左右，人流、车流在小区附近聚集。从大年初二开始，李安忠和全体社区工作人员就返岗抗疫。3个月前他脚部骨折，这些天来坚持一瘸一拐地来回巡查，为居民服务。

疫情发生以来，广大医务工作者始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，全力以赴救治患者。“习近平总书记的到来，是对我们这些坚守一线的医护人员最有力的支持！”北京地坛医院重症医学科总护士长张艳华说，“虽然工作很辛苦，但是我们觉得很值得。现在医院给一线职工安排了宾馆住宿，生活上很关心一线医护人员。我们在保护好自己的同时，一定竭尽全力救治病人，打赢这场疫情防控阻击战。”

“打好武汉保卫战、湖北保卫战”

“湖北和武汉是疫情防控的重中之重，是打赢疫情防控阻击战的决胜之地。武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。”习近平总书记的话一语中的、坚定有力，让奋战在一线的干部群众对打好打赢武汉保卫战、湖北保卫战信心倍增。

习近平总书记的重要讲话让华中科技大学附属同济医院中法新城院区呼吸内科教授刘辉国激动不已。“不是武汉一个城市在战斗，是一个国家、一个民族在战斗，是以习近平同志为核心的党中央在领导我们战斗！”他表示。

国家卫生健康委有关负责人表示：“全国医疗卫生战线将认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，闻令而动、攻坚克难，全力做好疫情防控各项工作。加强分类指导，集中力量把武汉和湖北的疫情控制住；落实群防群控措施，坚决遏制疫情扩散蔓延势头。加强病例救治，千方百计提高收治率、治愈率，降低感染率、病死率。”

“我们将坚决贯彻习主席‘打好武汉保卫战、湖北保卫战’的重要指示，始终把人民群众的生命安全和身体健康放在首位，以敢打必胜的坚定决心、决战决胜的冲锋姿态、睿智顽强的战斗作风，全力做好救治工作，坚决打赢疫情防控阻击战！”中部战区总医院政治委员卢海波表示。

应收尽收，应治尽治，武汉已经打响患者收治“大会战”。以“中国速度”建成的武汉火神山医院，正在争分夺秒加快收治重症患者。“习主席专门通过视频连线了解我们医院疫情防控工作情况，让我们军队支援湖北医疗队全体人员备受鼓舞。”火神山医院政治委员原华说，“这场疫情防控斗争，是对我们军队医务工作者思想作风、技术水平和战斗精神的一次最实际的检验。每个军人都做好了冲锋陷阵的准备，我们一定坚决落实习主席重要指示，在疫情防控一线敢打硬仗，全力以赴救治患者。”

社会各界齐心协力，群防群治，才能打赢这场疫情防控的人民战争。在湖北各地，基层干部日夜奋战在一线。在武汉市江岸区后湖街道，街道、社区300多位工作人员，通宵达旦地落实“四类人员”分类集中管理措施。后湖街道党工委书记严松毅说：“我们将继续充分发挥基层党组织政治引领作用和党员先锋模范作用，积极参与全民体温测量、转诊送医、小区值守等各个方面工作，让党旗始终高高飘扬在第一线、最前沿，让居民有主心骨、安全感！”

“要统筹推进经济社会发展各项任务”

“要统筹推进经济社会发展各项任务，在全力以赴抓好疫情防控同时，统筹做好‘六稳’工作。”习近平总书记强调。各地各部门有关负责人纷纷表示，要按照习近平总书记的重要指示，统筹推进经济社会发展各项任务，努力完成今年经济社会发展各项目标任务。

“国家发展改革委将会同有关部门，切实处理好疫情防控和复工复产的关系，在继续加强疫情科学防控的同时，及时协调解决企业的困难和问题，有序推动企业复工复产，尽早恢复正常生产。”国家发改委党组成员、秘书长丛亮说，“有党中央的集中统一领导，有前线白衣战士的勇敢奋战，有全国人民万众一心、同舟共济，我们一定能够把疫情带来的影响降到最低，一定能够打赢这场疫情防控的人民战争！”

习近平总书记指出：“越是发生疫情，越要注意做好保障和改善民生工作，特别是要高度关注就业问题，防止出现大规模裁员。”人力资源社会保障部有关负责人表示，习近平总书记的重要讲话，为做好当前就业工作指明了方向，明确了工作重点和着力点，将抓紧在落实五部委疫情防控期间就业工作通知的基础上，进一步完善稳就业工作方案，全力以赴做好就业工作。建立24小时用工保障机制，千方百计支持疫情防控重点企业用工，畅通开复工信息发布渠道，稳妥有序引导劳动者返岗复工。

商务部党组书记、部长钟山11日上午主持召开会议，认真学习贯彻习近平总书记的重要讲话，研究部署疫情防控工作和商务重点工作。商务部要求，要坚持“两手抓”：一手抓疫情防控，全力保障全国特别是湖北省、武汉市生活必需品市场供应，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战多作贡献。一手抓商务发展，全力以赴促消费、稳外贸、稳外资，扎实推进“6+1”重点工作，把疫情影响降到最低，努力完成商务发展全年目标任务。

“我们将继续积极配合做好农村疫情防控，充分发挥农村基层党组织战斗堡垒和党员干部先锋模范作用，做好排查防控工作，防止疫情向农村扩散。”农业农村部有关负责人表示，“同时，将坚定农业农村改革发展目标不动摇，统筹抓好‘三农’领域各项工作。当前重点抓好蔬菜等‘菜篮子’产品生产保供，进一步强化生产指导和技术服务，搞好产销衔接，加大监管力度，确保武汉等重点地区‘菜篮子’产品有效供应、质量安全。”

“在疫情防控的关键时刻，习近平总书记的重要讲话为我们战胜疫情提供了根本遵循。”海关总署党委书记、署长倪岳峰表示，全国海关将周密安排部署，筑牢国门检疫防线，坚决遏制疫情通过口岸蔓延，同心同德、众志成城，坚决打赢疫情防控的人民战争。

贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，国家开发银行将全力以赴做好疫情防控专项应急融资服务，对重点保障企业融资需求做到及时响应、足额授信、最优条件、应贷尽贷，严格贷后管理，确保专款专用。同时，统筹做好“六稳”金融服务，聚焦主责主业，大力支持金融扶贫、基础设施补短板、科技创新等重点项目建设。进出口银行将继续把打赢疫情防控阻击战作为全行当前的重大政治任务，积极发挥自身职能作用，加大疫情防控信贷支持力度。

“习近平总书记强调，我国经济长期向好的基本面没有变。”中信集团党委书记、董事长常振明说，“我们将根据企业实际情况积极筹划生产经营，全力抓好改革发展稳定的各项工作，在党中央的坚强有力领导下，与全国人民一起，守望相助，同舟共济，坚决打赢这场疫情阻击战。”

（本报记者刘毅、朱竞若、王昊男、田豆豆、程远州、范昊天、吴君、鲜敢、申少铁、白剑峰、高云才、杜海涛、许志峰、陆娅楠、欧阳洁、冯华、吴秋余、刘志强、王珂、林丽鹂、齐志明、赵展慧、李心萍、丁怡婷、韩鑫、江南、何勇、朱磊、贺林平、王伟健、蒋云龙、朱佩娴、程焕、徐靖）

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 01 版）