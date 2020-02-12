党员干部代购 村民居家无忧

“帮忙带一包米粉。”“好。”

“请给带两三斤豆腐。”“好。”

在陕西省岚皋县蔺河镇棋盘村联系服务群众的“棋盘中坝一家亲”微信群里，这样的对话每天都在进行。“下单”的是村里群众，“接单”的是村上的党员和驻村工作队员。

这样繁忙的业务从正月初六开始。正月初三，因防控新冠肺炎疫情需要，岚皋县出境和镇村班车全部停运，125个行政村在村级道路要口设立劝导点，要求群众不要走亲访友，尽量待在家中。

刚开始大家并未感到多少不适。棋盘村离县城12公里，虽然班车停运、人员流动受限，但各类年货年前都已备齐。但到了初六，“问题”来了。米面油等日常用品短期固然不缺，时鲜蔬菜、日常小物件却供不应求。

“孩子的奶粉没有了，进出又不方便，怎么办？”正月初六，在326人的“棋盘中坝一家亲”微信群里，有人发出了求助信息。

群众出题，党员干部就要给出答案！

“你要啥牌子的，我给你帮忙。”在棋盘村任驻村工作队长兼第一书记的县审计局副局长李云宏，第一时间作出回应。

这肯定不是一个人的难题。李云宏趁机在微信群里现场征集，很快就有16名群众寻求帮助，内容涉及蔬菜、水果、药品、洗漱用品、消毒防护等7类物品。带着群众的“求助”，李云宏当天便开车到县城集中采购，回到村里又送货上门，顺便还叮嘱疫情防控要求和知识。

只要疫情防控没解除，这类问题就会一直存在。想到这里，李云宏马上和其他驻村队员、村“两委”干部商量，安排党员干部每天在微信群里询问大家，然后把所需物品列成清单，驻村工作队轮流派人到县城集中采购。

但新的问题又出现了。全村388户，“求助”的村民日渐增多，如果大家统一来领货，会造成“扎堆儿”现象，而送货上门，工作量又太大。工作队商量后决定，只把急需品送上门，其他的由“下单”方分批次到村活动室领取，每个时间段安排5人，而且必须戴好口罩。

“现在村上的党员干部都争着抢着为群众当‘代购员’咧，已为群众免费服务60多次，代购各类物品160多件了。”棋盘村党支部书记陈文安说。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 11 版）