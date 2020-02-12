发挥科普在疫情防控中的重要作用

新冠肺炎疫情威胁着人们的健康，疫情防控正处于关键时期。习近平同志指出，“只要坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，我们就一定能打赢疫情防控阻击战”。科学防控新冠肺炎疫情，需要充分发挥科普的作用，增强疫情防控的科学性和有效性。

科普在疫情防控中具有重要作用。科普致力于加强科学与社会之间的联系、促进科技惠民，不仅具有重要知识价值、社会价值，还具有重要文化价值。打赢疫情防控阻击战，需要科普工作者结合疫情防控工作实际，向公众提供权威科普知识，解读疫情防控措施，帮助公众正确认识疫情发展态势、掌握疫情防控知识、提高自我防护意识和能力，既减少感染病毒的风险，又避免出现恐慌情绪。因此，相关部门和科研机构应积极参与疫情防控的科普工作，以浅显易懂的语言介绍防护知识、解读疫情最新进展、回应群众关切，为群众提供“定心丸”。例如，国家卫生健康委员会官方微信号“健康中国”及时推送疫情防治政策信息和科普知识，连续刊发“新型冠状病毒科普知识”，满足了公众获取疫情防治科普知识的需求，取得较好效果。应动员更多科普工作者在疫情防控的关键时期及时站出来，普及防护知识，用事实击败讹传，用科学击碎谣言，让理性之光照亮疫情防控之路。

抓住疫情防控中科普工作的着力点。在疫情防控中进一步加强科普工作、有效发挥科普作用，可以在以下几个方面着力。一是推进科研与科普有效连接。科普与科技发展紧密相关， 需要根据科技发展与时俱进，使科普知识迅速体现最新科研成果。新冠肺炎疫情发生后，我国科研机构着力进行病原鉴定、病毒溯源、有效药物及疫苗研发等工作，为一线防控和治疗提供重要科技支撑。这些科研成果既能满足疫情防控需要，又能不断丰富科普内容，增强疫情防控的科学性和有效性。二是打造智能科普。在疫情防控中，新一代信息技术发挥了积极作用。更好开展科普工作，也要善于利用新一代信息技术打造智能科普。在传播载体上，应通过短视频、动漫、3D可视化等载体和手段提升科学的趣味性，进而提升公众科学防护意识和能力。三是让权威科学家做好科普工作。在这次疫情防控中，许多权威科学家不仅奋战在抗击疫情的第一线，还为普及相关科学知识发声。权威科学家就新冠肺炎疫情解疑释惑，起到了稳定人心的重要作用。应继续发挥权威科学家的作用，做好相关科普工作。

让“科普之翼”更加有力。这次疫情防控充分说明，加强科普工作是经济社会发展中的一个重大课题。习近平同志指出：“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。”这一重要论断为加强科普工作指明了方向。当前，我国科普投入以政府投入为主，科普人才还不充足，科普宣传与新媒体的结合还不紧密，这些问题都影响着我国科普工作的推进。发达国家通常采取“费用分担”的资助方式，以“种子资金”引导和吸引社会资本支持科普事业，推动科普投入多样化，这一做法值得我们借鉴。为了培养科普人才，应通过政府与市场相结合、官方与民间相结合、培养与培训相结合、专职与兼职相结合、在职与退休相结合，创新培养机制，构建科普人才培养体系，为科普事业发展提供人力资源基础。此外，还要注重构建“互联网+科普”模式，推出更多有知、有用、有趣的科普作品。

（执笔：贾品荣 方 力）

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 09 版）