坚决打赢疫情防控的人民战争总体战阻击战

北京海淀区集中医学观察中心陈春枝——

穿上白大褂，就顾不上害怕

本报记者 贺 勇

2月8日晚上10点，桌子上的对讲机突然响了起来：“注意注意，‘客人’已到西门，做好准备！”

穿好防护服后，陈春枝一把抓起观察人员交接单，和同事一起大步奔向接待大厅。46岁的陈春枝来自海淀疾控中心，是北京海淀区集中医学观察中心的医务人员，也是组里唯一一名党员。从1月28日来到这里，一直工作至今。

为了做好返京高峰防疫工作，北京海淀区在凤凰岭山脚下建立了北京市首个区级集中隔离点，对曾经与新冠肺炎确诊病例或疑似病例密切接触却又不具备在家或医院进行隔离观察条件的人员，进行集中医学观察。“称‘客人’是希望他们能有宾至如归的感觉。”陈春枝说。

“作为共产党员，关键时刻必须冲锋在前。”有着19年党龄的陈春枝与其他6名医护人员组成了中心的“医学观察组”，24小时工作，既守护“客人”健康，又为他们做心理疏导。

为“客人”采集咽拭子样本是医学观察中心的重要工作内容之一。尽管身着防护服，也有一定危险。集中隔离点自启动以来确诊为阳性的几位“客人”，都是陈春枝提取的样本。当被问及近距离提取样本是否害怕时，她很坦然：“穿上白大褂，想不了那么多。”

晚上11点，陈春枝和同事们走出隔离区，将样本层层消毒后放入转运箱，连同采样单一起交给前来接样的同事。外面繁星满天，万籁俱寂，走在雪地上发出咯吱咯吱的声音。这时她掏出手机，看到女儿发来的元宵节祝福微信。“宝贝，妈妈祝你元宵节快乐。这个节日妈妈过得很充实，愿这场疫情早点结束。”陈春枝回复说。

四川自贡党员干部勇当先锋敢打头阵——

集体剪发，全力以赴抗疫情

本报记者 宋豪新

“我志愿加入中国共产党！”2月10日，四川自贡市富顺县人民医院感染科住院医师郑洋在疫情防控一线面对党旗庄严宣誓，成为一名预备党员。她说：“在新冠肺炎疫情防控工作中，身边冲在一线的党员同事使我倍受鼓舞，更加坚定了入党决心。”

1月22日，自贡首例疑似患者收治入院。党龄19年、从事感染专业13年的自贡市传染病医院副院长唐娟从进行观察至今，已经连续半个月日夜奋战在医院。“作为一名老党员，冲锋在前是应该的。”唐娟说。

抗疫一线是看不见硝烟的战场。1月30日，自贡援助湖北武汉医疗小分队临时党支部书记周娴剪掉了陪伴她20年的长发。在她的带动下，小分队9名女队员集体剪发。周娴说：“纵使我们每个人都有万般不舍，但为了保障安全也都心甘情愿。”

自贡援助湖北武汉医疗小分队由24名医护人员组成，其中有7名党员。连日来，已有17名医疗队员在疫情防控第一线陆续递交了入党申请书。一名队员表示：“大家众志成城、全力以赴、共克时艰，一定能夺取抗疫斗争的伟大胜利！”

除夕夜，在自贡市荣县旭阳镇望景楼社区“家园卫士”党员微信群里，社区党委书记王永芳正在安排疫情防控工作：“一天之内走访完成，两天之内全覆盖摸排，三天之内建立监管台账……”

“收到”“一定完成任务”……辖区内7个基层党支部负责人和139名党员同志纷纷表态。在望景楼社区党委号召下，139名党员充分发挥先锋模范作用，带领大家投入疫情防控工作。

中铁武汉局汉西车务段饶曲夫妇——

带上干粮，当起义务快递员

本报记者 付 文

“来，我检查一下你的防护服。”“好，鞋子用酒精消毒了没？”2月8日清晨，饶曲和妻子又开始了忙碌——义务运输医疗及生活物资。出门前，他俩互相检查是否防护到位。

饶曲今年43岁，是中铁武汉局集团有限公司汉西车务段职工。1月23日，武汉关闭离汉通道后，无法上岗的饶曲就在家休整待命。

“大年三十，我从微信里看到有同学在国外买到了防护服和口罩，可是到了天河机场后没办法送货。”饶曲说，他家里正好有面包车，连忙去把5万多只口罩、2000多套防护服送到了医院。面包车一趟拉不了太多，饶曲就借了一辆载重4吨的电动货车送物资。

从除夕夜到现在，饶曲只休息了两天。奶奶去世了，饶曲料理完后事，带着悲痛又冲出了家门，“这么严重的疫情，我是党员，就该冲在前面！”

妻子在家里也放心不下，索性和他一起去运送物资。“我们俩在外面跑，担心带病毒回家，就把孩子送到了爷爷奶奶家。”饶曲告诉记者，为节省时间，两口子每天带着干粮和水出门。

“物资终于到了，马上送各大医院！”2月8日凌晨1点37分，饶曲发了一条微信朋友圈。当天他要运输的是30万只口罩。此时，他已经在机场等了4个多小时。送完货到家，已接近天明。没睡几个小时，上午10时许，他们又拉着一车物资赶到了孝感。

半个多月以来，饶曲夫妇每天最少运送两趟货物，行程将近400公里。“希望疫情早点过去，希望武汉早点好起来！”饶曲说。

中铁郑州局集团公司2.6万余名党员——

沉到一线，保高铁运行安全

本报记者 马跃峰

“第一组快速引导医疗人员，第二组快速装运医疗设备，第三组快速摆放大件行李……”2月10日中午的郑州东站，侯东耀带领12名队员，仅用4分钟，就将河南省第六批支援武汉的33名中医医疗人员和66箱医疗设备送上列车，确保高铁正点开出。

侯东耀是郑州东站客运车间的党员，也是“战狼”党员先锋突击队当班队长。突击队全天在岗，组织医疗队员乘车、医疗设备装运、重点区域消毒、发热病人处置，已帮助269名医护人员乘车，运送防疫物资11批次1560箱。像这样的党员突击队，在中铁郑州局集团公司就有2933个。

中铁郑州局集团公司地处路网中心，面临运输医疗、应急物资的巨大挑战。为此，集团公司党委要求，2282个基层党组织、26300多名党员沉到一线。每趟高铁列车中，凡是参与乘务工作的党员达到3人及以上的，全部组建高铁乘务党支部。“在党支部领导下，车长、乘务员、司机、餐服人员等协调联动，解决好疫情防控、返程旅客高峰、列车消毒等问题。”G4663次列车党支部书记罗丹说。

由于不少武汉高铁司机被隔离，武汉局担当的24对动车组列车值乘任务，由郑州局集团公司接替。任务下达后，郑州机务段党委号召党员勇挑重担。“我熟悉武汉至长沙区段，我先上！”郑州机务段高铁司机杨震主动请缨。经过层层选拔，杨震和85名动车组司机奔赴一线，执行24对跨武汉不换乘、直抵长沙的高铁列车运输任务。

江苏南京玄武区强化无物业小区管理——

轮流值守，织密社区防控网

本报记者 申 琳

2月11日傍晚，王其生匆匆吃过晚饭，就赶往九华山小区的大门口，那里有他要工作的“三小”工作台，一张小板凳、一个小喇叭、一张小海报……王其生拿起测温仪，开始对来往居民测量体温。

九华山小区是南京市玄武区的一个老小区，300来户家庭、800余名居民，一直没有物业管理。新冠肺炎疫情发生后，作为公教一村社区党委书记的王其生第一时间就想到了这个老小区的疫情防控问题。1月22日晚，王其生紧急召开社区党委会，决定在这个老小区成立临时党支部，成立党员物业管理小分队，由党员志愿者专门对九华山小区和另外一个毗邻的无物业小区——北京东路57号进行出入口管理和疫情防控。

“三小”工作台对小区实行了24小时管理：早8点到晚6点，由社区30多名党员志愿者轮流值班；晚6点到8点，正是人员进出高峰期，由社区工作人员值班；晚8点一直到次日早8点，则由区机关干部和街道干部值班。玄武区机关党委负责人介绍，从1月31日起，为加强社区防控力量，玄武区500多名机关干部下沉到基层，与街道、社区干部混合编组，共同夯实社区防控基础。

公教一村社区创新的无物业小区“三小”工作台模式得到玄武门街道各社区响应，街道无物业小区纷纷成立临时应急物业管理小分队。一个临时党支部、党员志愿者“三小”工作台，这种“1+3”无物业小区疫情防控模式被玄武区迅速总结推广，目前基本实现了全区292个无物业小区全覆盖。

内蒙古通辽动员基层干部做好防控——

第一书记，守住第一道防线

本报记者 丁志军

“疫情发生以来，我嘎查1月26日全体党员开会，分组包户；27日全嘎查人口摸底普查完毕，无异常；28日实行封闭管理！”这是内蒙古通辽市扎鲁特旗巴彦塔拉苏木东萨拉嘎查党支部书记吴云波1月底发的一条朋友圈信息，道出了坚守在防控疫情前线村干部的工作情况。

据了解，为做好农村牧区疫情防控工作，通辽市动员基层组织力量，建立旗县、苏木乡镇（街道）、嘎查村（社区）防护网络。全市组织动员635支驻村工作队、2234名驻村干部深入防控一线，协助嘎查村两委班子做好疫情防控工作，一起守护农牧民生命安全和身体健康。

大年初一，库伦旗六家子镇大南京洼村的驻村第一书记刘军急匆匆赶回村：“百姓不怎么上网，疫情防控措施了解不够，我们必须抓紧时间给他们宣传普及防控知识。”刘军知道，自己就是全村百姓的第一道防线。

“乌书记，你咋回来了？不是腊月二十九刚走吗？”“现在是防控关键时期，这个年，我必须和大家在一起！”库伦旗额勒顺镇白音他拉嘎查驻村第一书记乌格德乐呼说，“疫情当前，咱第一书记就得冲在前面！”

为保障全村人安全，1月29日，奈曼旗东明镇英图村筑起疫情防控的防线。驻村第一书记王育军与村两委班子成员一道，带领村里的志愿者24小时值守在村子出入口，排查管控。“防控形势这么严峻，我在这里守着，村民们才安心！”王育军说，并不是他一个人这样坚守，所有的村干部都在坚守。

贵州大方县159名第一书记主动担当——

防控举措，落实到村村户户

本报记者 汪志球

“贫困是硬骨头，疫情更是硬骨头。要像精准扶贫一样，精准设点、精准防控。我们做的越实，病毒传播就越无机可乘。”身先士卒冲一线，第一书记胡建设每天和村干部蹲守、摸排、查访不间断，用实实在在的举措，守护兴隆乡上坝村村民的健康安全。

春节返乡人员多，农村防疫不可大意。贵州大方县159名驻村第一书记主动担当作为，积极履职主动请战，带头入户对返乡人员和外来人员登记备案，带头在村口值守，带头为村里排忧解难，带领村党员、干部、群众团结奋战，筑牢乡村疫情防控的每一道防线。目前，全县成立驻村突击队167支，构筑了一道道牢固的疫情防控线。

减少人员流动是防控的关键。胡建设介绍，作为第一书记，自己坚持24小时值守，跑遍全村各个角落，把联防联控落细落实。目前，全县驻村突击队排查车辆6.23万辆次，排查人员17.06万人。同时，采取农村大喇叭、拉横幅、贴通告、微信群等多种形式，广泛宣传疫情防控相关政策，普及防控新冠肺炎科普知识。

“农村防控，第一书记有优势，是因为在扶贫中和村民之间建立了相互信任。”羊场镇羊场社区第一书记李武平说，虽然村民春节走亲戚的愿望很强，但是经过耐心劝说，绝大部分村民能正确理解、积极配合。而由于出入受限，一些家庭困难的村民或行动不便的老人，更需要大家的悉心照顾。“携手同心，我们有信心打赢这场硬仗。”李武平说。

版式设计：蔡华伟 汪哲平

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 07 版）