在抗击疫情的过程中，各地涌现出许多感人事迹，有舍生忘死的奉献，也有默默无闻的支撑，这些都值得我们关注和铭记。本期大家谈，我们选刊三位读者来稿，分享令人动容的故事，凝聚众志成城的力量。

——编 者

“我们不上谁上？”

谭志伟

我是值守广州南站的一名武警战士。大年初三，我和战友们按计划进行节后春运执勤。广州南站是粤港澳大湾区的交通枢纽站，防疫压力和执勤风险都不小。这些天，我们始终值守在春运一线，旅客们投来信任的目光，我们备受鼓舞。

虽然不在抗疫一线，但执勤中遇到的突发状况也不少，我们不敢有丝毫马虎。比如前几天，有两趟列车同时到客，一名旅客因为归家心切，在红外检测体温系统发出预警、需要进一步核实的情况下，挣脱客运员的阻挡向外猛冲。在防控疫情的特殊情境下，这种行为非常容易引发旅客惊慌。我们果断行动，拦住该名旅客，迅速控制局面。经过一番解释、劝导，该名旅客情绪平稳下来接受检查，消除了可能的风险。

疫情当前，我们不上谁上？有一名家乡是湖北黄冈的战友，上级考虑将他调离一线岗位，便于和家人联络。他连夜写下请战书：“请党支部放心，我一定会保护好自己，保护好旅客。”做好疫情防控的先锋队、突击队，勇当人民生命安全和身体健康的守护者，我们责无旁贷。

照顾自己，保护别人

张一鸣

从大年初一开始，我在网上看了很多的新闻，也查阅了无数的资料，努力掌握疫情相关信息。作为一名志向学医的高三学生，我感动于疫情防控一线“白衣战士”的迎难而上，更在努力思考此时此刻自己能够做些什么。

“不添乱”是首要的职责。为了配合防疫工作，我们家只有爸爸一人戴着口罩偶尔外出清理生活垃圾。虽然只能天天“宅”着，但我和我的家人却并不无聊。我每天按计划学习，关注最新的疫情防控进展，父母想着法子在家里利用时光，跳绳、弹琴、看书、远程办公……照顾好自己就是保护了他人，这是我们最容易、最直接、最保险的贡献。

“深居简出”，更需要从我做起、保持健康：多洗手、勤通风，养成健康的生活习惯；不信谣、不传谣，坚定战胜疫情的决心信心。每个人都想方设法做好防护，设身处地为他人着想，力所能及做一些事，这场疫情就一定会早日过去。

药店里的温度

刘诗瑶

路过一家药店时，我抱着试试看的心态走进去询问还有没有口罩卖。药店的工作人员是位上了年纪的阿姨，表示还剩下一些，但一人限购5个。“这个时候口罩很稀缺，不能全让一个人买走了，大家都要用的。”见我没有意见，她便麻利地从货架上取下几乎见底的盒子。

口罩的价格很合理，付钱的时候和阿姨闲聊，她说现在大家都知道戴口罩了。前两天有个老人走进来，没有戴口罩，一边问能不能拆开一包零卖，一边从兜里掏出几张皱巴巴的钱。我问她，“那你拆开卖了吗？”“没有，我拿了一包给他，告诉他今天搞活动，一块钱。”阿姨的口气非常平淡，我却被这句话打动。我坚持多付了一点钱，告诉她就当是给那位老人买单。

走出药店，寒风刺骨，但这个季节的阳光依然明媚。一家药店里的温暖直抵人心，整个国家的温情更让人放心。再冷酷的病毒，也无法冰封人们守望相助的力量。善意涌动，情暖人间，定能融开疫情寒冰。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 05 版）