必须更快，才能救治更多人

【人物】武汉市金银潭医院党委副书记、院长张定宇

【故事】身患渐冻症、妻子被感染、持续奋战在抗击疫情一线……疫情发生以来，武汉市金银潭医院党委副书记、院长张定宇冲锋在前、身先士卒。他率先采集病人支气管肺泡灌洗液样本送检，为确定病源赢得了时间。他连续奋战，带领600多名医护人员，坚守在急难险重的救治岗位，每天休息不到3小时。夜以继日，舍身忘我，张定宇与同事们一起，同时间赛跑、与病魔较量，努力呵护好人民群众生命安全和身体健康。

【点评】

了解渐冻症的人，都知道这种病的严重性。然而，张定宇在诊疗一线的身影，恐怕很难让人将他与这种病联系起来。面对突如其来的疫情，身患重病的他，选择的不是告退养病，而是冲锋陷阵。

武汉市金银潭医院最早集中收治了新型冠状病毒肺炎患者，张定宇就是带着医护人员率先“起跑”的人。其实，他已经“跑”不起来了。因为渐冻症，他走路有些蹒跚，动作已经不能像正常人那样自如。令人敬佩的是，在抗击疫情过程中，张定宇的作风始终“雷厉风行”。他说自己“性子急”，或许正是因为，他知道，只有“跑”得更快，才能跑赢时间；只有“跑”得更快，才能救治更多病人。

崇高的使命，体现在每个细节里。疫情发生以来，成千上万的医护工作者奔赴最前线。有的主动请战，到疫情最严重的地方去；有的主动顶上去，坚守在战场；有的被感染了，治愈后再次选择“披挂上阵”。他们无惧风险，只因为责任在肩、初心如磐。奔赴前线时与家人隔窗告别的身影、隔离区内互相竖起大拇指的合影、病区椅子上坐着睡着的姿势、脱下的防护服上清晰可见的汗渍……这段时间，许多医护人员的影像让人感动流泪。抗击疫情，所有人都在奔跑，医护人员用自己的坚守、努力、勇敢、无畏，诠释着对生命的敬意，守护着健康的堤坝。

这几天，一组主题为“面孔”的海报刷屏了。海报的照片上，都是医护人员的一张张面孔：摘下口罩时的勒痕、被汗水浸湿的护目镜、脸颊和鼻子上被磨破的伤口……这些医护人员自己笑称的“天使印记”，何尝不是医者的“军功章”。向白衣天使致敬，为白衣天使加油，我们携起手来共克时艰，一定能战胜疫情。

【网言网语】

看过张定宇院长一期节目，走路已经变形的背影，让我不禁落泪，致敬。

——@尼奇窝窝

无数医生都像他一样还在前线奋战，请保重身体。

——@好好事说

榜样是看得见的力量，有他们，我们就有了健康、安全和保障。

——@风吹雨打不怕

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 05 版）