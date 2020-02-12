来自国际社会的支持，讲述着真情交融、命运交织的故事，展现着人类命运共同体意识

世界各国是安全共同体、健康共同体。越是在经济全球化时代，疫情防控越需要形成合力

病毒无情人有情。一段时间以来，新冠肺炎疫情牵动世界关注目光，抗击疫情成为全人类的共同战役。

2月3日，中央政治局常委会召开会议，研究下一步疫情防控工作，提出“要继续做好同世界卫生组织、有关国家和地区的沟通协调，促进疫情信息共享和防控策略协调”。面对疫情，中国积极回应各方关切，加强与国际社会合作，共同打好这场疫情防控阻击战。

疫情发生以来，中国始终本着公开、透明、负责任的态度及时向国内外发布疫情信息。在这个过程中，中国用创纪录短的时间甄别出病原体，及时主动同世界卫生组织和其他国家分享有关病毒基因序列；采取了最全面、最严格的防控举措，很多措施远远超出《国际卫生条例》的要求。这不仅是在保护中国人民，也是在保护世界人民健康。抗击疫情，中国展现出的坚定决心、采取的有力举措，世界各国有目共睹。正如世界卫生组织总干事谭德塞所评价的，“中方行动速度之快、规模之大，世所罕见，展现出中国速度、中国规模、中国效率”。

对于正在全力防控疫情的中国，很多国家也给予了支持与帮助。截至2月4日，已有50多个国家的70多位政要以及近20个国际组织的负责人通过致函或其他方式，支持中国抗击疫情；韩国、日本、巴基斯坦等国家向中国捐赠防疫物资；南非一家口罩生产商捐赠3万只口罩；德国学生唱响《让世界充满爱》为武汉送祝福……抗击疫情，世界各国人民诚心诚意选择同中国站在一起。在国际流行病学领域有“病毒猎手”之称的美国教授利普金直言，“积极应对、预防各类传染病威胁是各国科学家的共同使命”。为中国加油、为武汉加油，这些来自国际社会的支持，讲述着真情交融、命运交织的故事，展现着人类命运共同体意识。

“天下一家”。中国人民的命运，与世界各国人民的命运息息相关、休戚与共。印尼海啸、海地大地震、非洲埃博拉疫情，中国政府和人民都给予受灾国无私的帮助与支援；非典疫情、汶川大地震、新冠肺炎疫情，世界各国纷纷伸来援助之手。这样的相互支持、相互信任，生动诠释着人类命运共同体的理念。世界那么大，问题那么多，中国与各国都需要敞开怀抱，尽己所能向面临困境的人们伸出援手。惟有同舟共济、携手合作，才能共同战胜一个又一个挑战。

越是在经济全球化时代，疫情防控越需要形成合力。习近平主席指出，中方愿同世界卫生组织和国际社会一道，共同维护好地区和全球的公共卫生安全。中国的承诺，言必信、行必果；中国的行动，“正在为疫情应对设定一个新的标准”。世界各国是安全共同体、健康共同体，面对重大传染病疫情，只有携手同心、共同应对，才能推进全球卫生事业发展、增进人类健康福祉。

这几天，有网友发现，在一批来自日本的捐赠物资包裹上，写着“山川异域，风月同天”。这句古语，源自唐朝时期的中日交往故事。跨越千年，一衣带水的中日友谊温暖人心。“疫情是一时的，友情是长久的。”有世界各国的鼎力支持，有国际组织和友好人士的大力相助，有中国人民的不懈努力，我们一定能打赢这场疫情防控阻击战。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 05 版）