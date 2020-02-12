一个医生眼中的“模范病人”

截至2月11日上午8时，北京医疗队在武汉已累计收治患者191例，经过救治，其中有17例轻症患者已经转往雷神山医院。近日，在与病魔搏斗的隔离病房内，传出了一段特殊的视频，40多岁的患者王先生面对镜头，将自己从发病到好转的过程娓娓道来。而就在十多天前，他连与医生的基本交流都非常困难。

在视频中，王先生表示，自己在1月15日便感到身体不适，他第一时间戴上口罩，并自行开始和家人保持距离。在社区诊所就医后仍然发热不退，他被送至武汉协和医院西院时，血氧饱和度只有77。

北京医疗队世纪坛医院领队丁新民回忆，王先生作为首批重症病人，刚入院时几乎无法动弹，“说话只能一个字一个字蹦。”

而在入院五六天后，王先生的状况就已经有了明显好转。除去医疗队的救治之外，丁新民还将功劳归于王先生自身的意志力与配合度。

隔离病房内，病人们的进食是一件非常辛苦的事情。丁新民表示，因为缺氧可能影响人的鼻腔和味蕾，同时消化道引起的难受、恶心，也会影响食欲。另外，一些病人存在心理问题，对医院的饭菜非常抵触。

与之相对的，则是在对抗新冠肺炎过程中，营养摄入的重要性。最终能战胜病毒的，仍然是病人自身的抵抗力。丁新民表示，虽然医生会想办法通过其他方式，为病人补充蛋白质、脂肪等物质，但在恢复阶段，进食的作用仍然非常重要。

“我知道你们很难受，但还是要努力吃饭。”丁新民和许多患者都说过这样的话，王先生是其中最遵从的人之一，从最开始半份饭菜要断断续续花一个小时才能吃完，到现在一日三餐几乎颗粒不剩。“这是一件非常需要毅力的事情。”

王先生还努力遵守着医生对手机使用上的建议，每天只是早晚各一次用手机和家人联系。丁新民希望患者们能够尽量少使用手机，一是耗费精力，而且网上的各种信息也会成为一把“双刃剑”，“一些患者看到了情况不好的病例，就会对照自己的状况，情绪越来越差。”

除此之外，王先生在治疗上的配合度也非常高。吸氧时，他几乎从不摘掉面罩，这并不是一件轻松的事情。丁新民说，新冠肺炎病人最需要的就是氧气上的支持，氧气以很大流速通过鼻腔时，即使医务人员帮忙保证润湿，感觉也不会舒服。“经常有病人，受不了了，就把氧气面罩给摘下来。”

如今王先生的恢复状况良好，有时已经可以脱去面罩，独自去卫生间。丁新民将他视为隔离病房内的“模范病人”，也希望有更多病人像他一样，用意志力和信心去战胜病魔。

疫区日记

北京医疗队的每日一曲

在医疗队的联络群里，朝阳医院急诊科副主任唐子人转发了那首创作于2003年的歌曲《手牵手》，“非典值班时，我总听这首歌。”

这是抵达武汉后，唐子人每天保持的习惯，他总会选一首歌曲分享给大家。唐子人相信音乐能产生巨大的力量，也希望把这种力量传递给医疗队的所有人。

唐子人在非典时，首批进入一线，他说自己那时的心理起伏很大。当年，经历过最初的紧张，两周后唐子人逐渐平静，到了一个多月后，疲惫和孤独再次出现。他打开电视想放松下，里面铺天盖地都是疫情的新闻。唐子人开始自我隔离，他努力想让自己平静下来，回到住处，他就是看书、听音乐，“我很喜欢音乐，那阵子把想看的书也都看了。”

如今，唐子人希望用自己的经验，来帮助年轻队员渡过心理上的难关。在出发的路上，他就用一句电影台词为大家股劲儿，“咱们里面，我会第一只脚踏上武汉，最后一只脚离开，我一定会把你们安全带回来。”

到了武汉后，他还自掏腰包买来吃的，送去队员的房间，希望他们回到住地后尽量别再想病房里的事情，“做做运动什么的都行，要有自己的空间。”

文/本报记者 刘汨