黄冈全面排查 发现1.3万名发热病人

为全力抗击新冠肺炎疫情，国家卫生健康委确定建立16个省支援武汉以外地市的对口支援关系。湖南省、山东省对口支援湖北省黄冈市，目前情况如何？2月11日，湖北省召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作例行新闻发布会，介绍对口支援黄冈市的情况。

黄冈市委书记刘雪荣介绍，截至2月10日24时，黄冈市累计报告的新冠肺炎病例2332例，已治愈出院279例，死亡52例。目前在定点医院治疗2001例，其中重症204例，危重症96例。累计追踪密切接触者16533人，尚在接受医学观察8437人。

在抗击疫情方面，刘雪荣介绍，黄冈实施地毯式拉网排查，村、社区排查1748.6万人次，公共社区排查4.5万人次，卡口排查103.4万人次，企事业单位排查190.7万人次，排查发现发热病人约1.3万人。改造发热门诊，由最初的29个扩征到127个。定点医院从13个扩征到30个，全市确定10家机构开展检测，日检测能力900份以上，累计检测13755份，前期的存量到2月9日全部检测完毕。建立医护人员梯队，参与救治的医生、护士从初期的1200名增加到7109名，还有大批乡镇卫生院、村、社区医护人员参与基层疫情防控。湖南、山东4支医疗队共549人支援黄冈市后，明显加强了医疗救治能力，对重症患者实行一人一医疗团队，一人一诊疗方案。

在医疗物资方面，刘雪荣说，随着疫情的发展，黄冈市医疗物资还存在缺口，最紧缺的还是N95口罩、医用防护服、护目镜等等防护用品，还有相关的药品。“目前我们采取了多方面的措施，为一线的医护人员全力筹措物资”。（记者 张香梅）