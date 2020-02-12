7项举措关爱疫情防控一线医务人员

2月11日，国务院办公厅转发国家卫生健康委、人力资源社会保障部、财政部《关于改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康若干措施》的通知（以下简称通知）。

通知指出，新冠肺炎疫情发生以来，广大医务人员积极响应党中央号召，英勇奋战在抗击疫情的最前线。当前，全国疫情防控进入关键时期，医务人员面临着工作任务重、感染风险高、工作和休息条件有限、心理压力大等困难。保护关爱医务人员是打赢疫情防控阻击战的重要保障。

通知就改善一线医务人员工作条件，切实关心医务人员身心健康提出七方面措施。

一要改善医务人员工作和休息条件。加强医务人员职业暴露的防护设施建设和设备配置，重点改造医生办公室、值班室和休息室。为医务人员提供良好后勤服务，保障医务人员充足的睡眠和饮食。

二要维护医务人员身心健康。合理安排医务人员作息时间。对于因执行疫情防控不能休假的医务人员，在防控任务结束后，由所在医疗卫生机构优先安排补休。允许需要紧急补充医护人员等疫情防控工作人员的相关医疗卫生机构简化招聘程序。加强医务人员个人防护，组织做好一线医务人员健康体检，最大限度减少院内感染。加强心理危机干预和心理疏导，减轻医务人员心理压力。

三要落实医务人员待遇。为疫情防控一线医务人员和防疫工作者发放临时性工作补助。向防控任务重、风险程度高的医疗卫生机构核增不纳入基数的一次性绩效工资总量。开通医务人员工伤认定绿色通道。

四要提高卫生防疫津贴标准。出台提高卫生防疫津贴标准的政策。对参与新冠肺炎疫情防疫人员，要及时足额发放到位。

五要加强对医务人员的人文关怀。动员组织社会力量，对一线医务人员展开慰问。为一线医务人员和家属建立沟通联络渠道。对家庭困难的一线医务人员家属进行对口帮扶。

六要创造更加安全的执业环境。严格落实各项安全防范措施，加大警力投入，完善问责机制，对发现有歧视孤立一线医务人员及其家属行为的，要及时进行批评教育，情节严重的依法予以处理。对伤害医务人员的，要坚决依法严肃查处。

七要弘扬职业精神做好先进表彰工作。做好及时奖励和及时性表彰工作，为做好疫情防控工作增强信心、凝聚力量。

通知强调，各地卫生健康、人力资源社会保障和财政等相关部门要按照党中央、国务院决策部署，密切配合，全力做好各项工作，切实改善一线医务人员工作条件，关心医务人员身心健康，保障医务人员权益，为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。

据新华社