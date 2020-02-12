防控疫情第四批应急项目聚焦提高收治率和治愈率

11日，记者从科技部获悉，科技部日前召开国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制科研攻关组第四次会议。会议原则审议通过了第四批应急项目立项建议。

据介绍，第四批应急项目聚焦“提高收治率和治愈率、降低感染率和死亡率”的关键目标，突出解决瓶颈问题，加强部门协同和省部联动，在临床综合诊治防关键技术、环境风险防控、载体疫苗研发、医用防护服技术研究和产品开发评价、病毒中间宿主等方面进一步加强科技部署。

会上，科技部副部长徐南平传达了中央和国务院有关会议精神，社发司介绍了科研攻关组前期工作进展情况和第四批应急项目的安排考虑。

会议指出，在联防联控机制统一部署下，得益于科学家的无私奉献、各部门的团结协作和我国以往的科技积累，疫情防控科研攻关工作取得了积极成效。下一步工作要继续把握好以下四点：一是把已部署项目抓实抓好，以实战应用为导向，有效解决临床应用等方面的难点问题；二是要加强部门协同攻关作用，形成分层次管理体系，充分发挥教育部、中科院、工程院多学科综合交叉优势和科研平台的国家队作用，为坚决打赢疫情防控阻击战作出应有的创新贡献；三是科研攻关组要做好宏观统筹，调动各方面的积极性，发挥地方和国家临床医学研究中心的作用，做好协调和支撑服务工作，形成全国科研攻关一盘棋的局面；四是要加强平台建设和资源信息共享，在确保安全的前提下，推动数据、样本、平台等科技资源的开放共享。（记者刘垠）