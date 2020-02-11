在抗击新冠肺炎疫情的大军中，有这样一群人，他们不在临床一线，却是控制疫情的关键。由于目前还没有针对新冠肺炎的疫苗，疾控工作人员需要对每例病例进行流行病学调查，追溯感染来源如抽丝剥茧，找出密切接触者并隔离，防止更多人被感染，所以控制增量是这场没有硝烟的战争的取胜关键。

湖南省疾控中心，担负着引领全省疾控工作的重担。而传染病预防控制科（以下简称“传防科”）则是疾控中心与新冠肺炎疫情作战的利刃。从疫情伊始，传防科便迅速成立疫情现场处置小组、风险评估组、技术方案组、防控动态信息小组，分工合作，全力以赴。科室内10名成员奋勇迎战，20多天来一直战斗在工作岗位上。

目前，传防科已出动50余人次前往27个县市，带领全省各级疾控机构科学高效开展疫情现场处置工作。撰写全省新冠疫情流行病学分析报告5篇和风险评估5篇，为行政机构决策提供了科学依据。

还先后编写了《新冠病毒肺炎流行期间公共交通防控指引》、《新冠病毒肺炎流行期间中小学校和托幼机构防控指引》等20多个方案、指引，撰写科普宣传稿件20余篇，多篇在新华社、人民日报等主流媒体刊发，编撰的《新冠病毒肺炎防控知识问答》已在湖南科技出版社发布。

传防科夜以继日的工作，就是为了让老百姓和相关单位能够科学防控，消除不必要恐慌。他们用职责和担当，构建起防控疫情的坚实屏障，保卫人民群众的平安和健康。

“全能超人”胡世雄

自从湖南省启动突发公共卫生事件一级响应以来，传防科科长胡世雄就一直连续奋战在疫情前线，进行调查疫情，撰写疫情分析和研究技术方案等多项工作。为查明每一起疫情来源和波及范围，他不是在处理疫情中，就是在赶赴下一个现场的路上。

胡世雄在为基层疾控人员讲解现场调查注意事项

无论疫情出现在哪里，胡世雄总是第一个赶赴现场，走访医院、社区、病家，调查医务人员、社区工作者、密切接触者，还要亲手给密切接触者采集咽拭子标本。他的时间表里，没有白天与黑夜之分，抗击疫情的每一分每一秒都无比珍贵。同时，他将自己的联系方式向全省疾控同仁公开，并在十余个疫情处置工作群中保持时刻在线，方便他人随时咨询。他的手机打成为热线，工作群变成答疑群，就是为给全省疾控工作者提供最坚强的后盾。

“防控先锋”罗垲炜

罗垲炜（左二）对病人进行流行病学调查

当湖南省于1月中旬拉响阻击疫情战斗警报时，罗垲炜第一时间冲向疫情前线。他身着防护服，与新型冠状病毒正面交锋，仔细询问病人发病经过、追溯感染来源、判定梳理密切接触者。汗流浃背的他，走出隔离病房时已是深夜凌晨，还要连夜把写好调查报告。近一个月来，他没有休息过一天，饿了就吃一口泡面，困了就在办公桌上趴五分钟，实在撑不住了，就用冷水洗把脸，让自己清醒后，又转身投入到工作中。

"知心大姐"肖洁华

肖洁华在整理防控材料

作为科里的“管家”，肖洁华时刻关心着科里每名成员的状态，给予他们暖心的慰问和支持。她认真处理每一条公务信息，及时更新每一份文件，为处理疫情提供技术支撑，不管多苦多累，都一直陪伴在大家左右。

"抗疫型男"杨浩

“不患人之不己知，患不知人也”，这是杨浩常挂在口边的一句话。在他看来，对于疾控工作者，能做好每一项工作，控制好增量，消灭疫情，就算别人不理解也无所谓，只要能了解疫情的流行特征，为打赢这场“抗疫战”作出贡献，就是价值所在。

杨浩（中）在指导基层医院发热门诊做好防控措施

据了解，从阴历小年起，杨浩就再没休息过。他经常要对于一些感染来源不明和聚集性疫情进行深入流行病学调查，并且不放弃每一个可能的细节和每一个溯源机会。调查往往要持续数日，而在完成一次调查后，他又得马不停蹄地赶往下一个疫情现场。

“暖心卫士”孙倩莱

自新冠肺炎疫情发生以来，孙倩莱参与了郴州首例病例、永州聚集性疫情以及邵东聚集性疫情等事件的调查处置，除了协助开展病例流行病学调查、密切接触者追踪以外，还经常需要通宵撰写各种技术方案、分析报告，以及协助国家疾控开展一些标本的收集工作。

孙倩莱抓紧时间在高速路上“移动办公”

现场工作往往伴随着各种心酸：调查病例的不配合、标本采集的异常艰辛、加班加点的成果可能不被认可……但她始终为身边的人加油鼓劲，给大家带来温暖。她表示，作为一名公卫人，即使再苦再累，也心甘情愿。

“科普娇娃”张恒娇

张恒娇主要负责疫情防控动态信息小组的工作，作为一名综合素质过硬的青年党员，她既要做好办公室文案工作，又要负责现场疫情处置。每日加班加点收集防控动态及相关技术方案，开展多种形式的科普宣传，帮助大众实时了解疫情动态。

张恒娇在录制健康宣教微视频

由湖南省疾控主编的《新型冠状病毒肺炎防控知识问答》，从构思到面世仅用118小时。张恒娇说：“身为疾控人，我们必须把人民群众的安全和健康放在第一位，特别感谢家人们的全力支持。”

“扫毒战士”曾舸

阴历腊月二十九晚8点，曾舸和其他同事来到湘雅医院进行确诊病例追踪调查，忙完回到家已是大年三十凌晨5点。3个小时后，他又回到单位写调查报告，并开始新一天的工作。从疫情开始至今，这样的生活已成为常态。

曾舸（左二）在梳理流行病学调查资料

曾舸表示，即使再苦再累也要相信，只要大家团结一致、科学防控，一定能取得最后的胜利。

“流调中坚"赵善露和“铿锵玫瑰”戴志辉

作为传防科的骨干，赵善露分析数据和下现场两头跑。她遇到问题时，十分冷静从容。每当同事有问题请教时，她都耐心解答。从年前到现在，她没有休息过一天。在夜深人静的办公室，从来就不缺少她低头分析数据的身影。在疫情现场，她曾连续四天奋战在五个不同的疫情现场，连熬三个通宵后，又回到科里继续完成聚集性疫情分析工作。

深夜，赵善露（左）和戴志辉一起讨论疫情应对

戴志辉是防控信息小组的一员。从整理报告、录入数据到分析数据一系列看似简单实则复杂繁琐的工作常常伴她一整天，常常十几个小时都驻扎在办公室，每一份数据都十分重要，每一份结果都必须严谨。疫情现场的她也同样特别认真，元宵节那天下午刚从长沙县处理疫情回来，晚上又马不停蹄的赶往娄底处理疫情，一直奋战到凌晨三点多。这是她工作的第二年，她丝毫没有因为劳累和困难而退缩，每天都坚守在自己的工作岗位，尽心尽力的做好每一件事。

“最强新兵”刘子言

本来年前已回到隆回老家的刘子言，在得知抗疫工作需要人手后，立刻主动放弃休假，回到长沙投入到紧张工作中。

刘子言（右二）在查阅病例资料

对入职不到半年、工作生涯刚刚开始的她来说，新冠肺炎疫情是一个重大挑战。在前辈的带领下，她奔赴各类疫情处置现场，迅速的适应了传防科繁重复杂的工作。秉承着“干中学、学中干”的精神，她在实践中积累经验、提升自我。

在抗击新冠肺炎疫情的一线，湖南省疾控中心传染病防治科的每一个人携手前行，为防止疫情的蔓延贡献自己的力量。他们团结奋进，以保卫人民群众的平安和健康作为目标而不断努力。（湖南省疾控中心供稿）