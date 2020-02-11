多措并举确保新冠肺炎患者“应收尽收”

要遏制疫情蔓延，尽快迎来拐点，关键是不打折扣地将所有可能的新冠肺炎患者都进行精准筛查、分类诊疗，真正做到应收尽收、不漏一人。为此，全国各地采取有效措施，全力救治危重患者，与时间赛跑、与疫情斗争、与患者同心，誓要打赢这场防疫抗疫的阻击战。

精准筛查不漏诊

“核酸检测标本已经做到了当天送检，当天完成。”贵州省人民医院检验科的高效率背后是6名医务工作者日夜不停、24小时的轮流工作，目前他们每天能完成约300个标本的检测。据了解，从2月5日到2月9日，贵州全省新冠肺炎核酸检测筛查了37000人，实现了疑似病例、确诊病人密切接触者、湖北返黔等五类人群的全覆盖。

海南省提出各市县要完成对所有密切接触者的集中隔离医学观察，对所有密切接触者进行核酸检测初筛工作，2天内实现对可疑病例的病原核酸检测动态“清零”。目前全省每天最大检测量大约为1200份，标本到达实验室后，大约5-6小时就能出检测结果。

安徽省要求对疑似病例和确诊病例的密切接触者实现全核酸检测初筛，加大疾病发现力度，进一步明确任务分工与各方责任，及时解决核酸检测初筛工作中存在的问题，确保初筛工作有力有序有效，做到全覆盖、不漏诊。

集中收治不拒诊

2月9日下午，一辆载有6名新冠肺炎患者的救护车驶入贵州省职工医院。这也是该院被改造为贵州省新型冠状病毒感染肺炎确诊收治医院以来收治的第一批病人。据贵州医科大学党委书记、贵州省职工医院管理工作组组长梁贵友介绍，这6名患者都来自全省各医院，目前病情平稳。同时该院有856张床位，200多名医护人员可以随时投入战斗。

同在这一天，贵阳市公共卫生救治中心将军山医院的医护人员迎来首次“换班”，已经在这里奋战14天的20位医务工作者进入了休息隔离观察区。截至2月8日，该院已累计收治新冠肺炎患者44人，治愈出院3人。目前，贵州已经形成轻型、普通型患者的救治医院8+1（8个市州定点医院+职工医院）和重症、危重症患者救治医院3+1（省人民医院、贵州医科大学附院、遵义医科大附院+将军山医院）的格局，对疑似和确诊患者实现了“应收尽收”。

“从1月21日上午一名新冠肺炎的疑似患者转入我院救治开始，医院重症救治楼的负压病房立即启用，一切都按应急预案有序进行。”山西省太原市第四人民医院院长董永康说，经历了非典和几次突发公共卫生事件以后，政府投资修建了一栋负压楼。62间负压病房，123张床位，这些设备专业的负压病房，可以确保疑似患者和留观患者第一时间接受到专业的诊治，有效阻断更多可能的传染源。

像太原市第四人民医院一样的定点医院，山西省一共有26家。据了解，新冠肺炎疫情发生后，山西省明确提出，按照“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”要求，对确诊病例实行定点医院集中隔离救治，做好医护人员防护工作。

在四川，成都市公共卫生中心装修改造项目于2月8日完工，新增了负压床位370余张。成都要求各区市县在现有定点医院基础上，准备一家具有50—100张床位的医院，收到接诊指令后，能立即接收患者。成都市卫健委主任谢强表示，该市加强了对密切接触者的追踪管理，实行集中隔离医学观察或居家隔离。截至2月3日24时，全市设置确诊（疑似）病例密切接触者集中隔离医学观察点77个，可容纳4678人，成都还将根据疫情发展变化情况动态调整。

一人一策不误诊

为进一步加强重症患者救治力度，在疫情拐点到来前，最大限度降低重症患者死亡率，河南省卫生健康委抽调39名省级新冠肺炎医疗救治专家组成员，组成13个医疗救治小组，紧急奔赴17个省辖市，支援基层定点救治医院开展医疗救治指导工作。医疗救治小组包括了中西医专家，2月3日，全部专家组均已抵达目的地加入救治工作。专家组将充分发挥省、市级专家组力量，完善中西医协同机制，深入隔离病区，参与重症、危重症病例治疗，提升基层新冠肺炎医疗救治水平。

青岛市则积极发挥社区卫生服务中心、镇街卫生院等基层医疗卫生机构作用，加快推进“互联网+发热门诊”网上服务，增强线上复诊能力。

江苏省注重老年人、孕产妇、儿童等易感人群防护，把早发现、早报告、早隔离、早治疗措施落细落实。进一步集中患者、集中专家、集中资源、集中救治，对确诊患者“一人一策”，调配精兵强将，尤其是集中最好的专家、采取最优的方案，全力救治重症患者；对疑似病例科学研判、关口前移，及早采取精准有效的措施。（本报记者杨珏、苏雁、刘艳杰、王晓樱、常河、王胜昔、周洪双、吕慎）