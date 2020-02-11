泰国首例本地人传人新冠肺炎患者康复出院

泰国第一例本地人传人新冠肺炎患者日前康复出院，这位面带笑容、看上去身体不错的出租车司机出现在媒体面前，分享了自己患病前后的心路历程，话语中所表现出的善良包容和乐观精神令人敬佩和感动。

泰国卫生部日前宣布，泰国首位感染新冠肺炎患者已完全康复。这位患者是一名出租车司机，出于保护隐私的考虑，泰国官方没有透露他的姓名。这位司机在记者会上表示，当发现自己出现症状后立即停止了工作，马上到医院寻求治疗。1月28日，他被确诊患有新冠肺炎，病情一度很严重，不得不依靠氧气装置呼吸，但在泰国医疗团队的精心照料下，如今他的病毒核酸检测结果由阳转阴，身体也已康复。

面对媒体，他说，“我想告诉出租车司机朋友们，要好好照顾自己，而不是只考虑赚钱”，出租车司机接触人很多，工作时一定要戴上口罩，并给乘客一个口罩，防止疾病传播。同时他还说，“我是被病毒感染的，对中国游客没有任何不好的感觉”，并表示，“我们同属世界上的一个大家庭。我将继续接载中国游客，对他们没有任何恶意。在隔离治疗时，我曾收看新闻。我每天向武汉人民致以道义上的支持，我希望他们继续战斗”。

泰国副总理兼卫生部长阿努廷称赞这位出租车司机在身体感到不适时隔离自己并寻求治疗。“患者是一个很好的榜样。如果任何人感到不适或与高危人群接触，请立即接受治疗。我相信每个人都会康复。我相信泰国医生的技能。”

泰国卫生部疾病控制司副司长卡宗萨日前在接受议会听证时表示，在各国人民联合抗击疫情的非常时期，不论是泰国人还是中国人，或其他国籍，如果确诊感染新冠肺炎并在泰国治疗，费用将由泰国政府承担。他呼吁所有在泰国的中国及外国游客不要担心治疗费用，一旦有疑似症状应尽快去医院就医。（本报驻曼谷记者 付志刚）