京东方医院首批医疗队驰援武汉

2月9日，京东方医院援鄂医疗队出征，赶赴武汉支援新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，与武汉同舟共济，共克时艰。

京东方医院援鄂医疗队由合肥京东方医院的医务工作者组成。早在1月26日，合肥京东方医院的医务人员就秉持“召即来，来能战，战必胜”的决心，自发书写请战书。动员通知在元宵节夜晚发出，不到30分钟就收到66人报名，经遴选，一支由高级医学专家、急诊、重症、内科医护人员共计8人组成的合肥京东方医院赴武汉支援医疗小组组建完毕，并于2月9日下午14时准时驰援武汉。

合肥京东方医院第一批支援武汉医疗队

赴鄂小组成员接受防护指导

为了避免交叉感染，最美逆行者减掉留蓄多年的长发

此次安徽省第三批援鄂医疗队由来自省内的多家医院共300人组成，其中有2位副领队来自于合肥京东方医院，他们分别是合肥京东方医院专家委员会主任王建明教授和 ICU护士长冯爱英。

安徽省第三批援鄂抗疫医疗队出征

疫情爆发后，合肥京东方医院专家委员会王建明教授每天都在关注全国疫情数据变化与国际最新的研究成果，他不仅是合肥京东方医院援鄂小组队长，还肩负着安徽省此次援鄂医疗队副领队的重任，他说：”我曾参加过SARS战役，我对我们的医务工作者充满信心，这次终于有机会让大家用自己的专业能力去救助更多被疫情困扰的武汉同胞，希望我们能凯旋归来！”

身为一名共产党员，冯爱英护士长一直奋战在防控疫情的第一线，作为ICU护理骨干力量，她拥有丰富的处理H7N9禽流感疫情的经验，关键时刻她挺身而出：“我是共产党员，应该冲在前面，这项任务交给我，请组织放心，我一定会发挥自己所长，为抗击疫情贡献自己的力量。” 此次出征，她也临危受命，承担了安徽省援鄂小组副领队兼护理联络人的重任。

此前在1月24日，合肥京东方医院就开设了“网上发热门诊”，为千余名患者提供了线上诊疗服务。从免费开放发热门诊，到迅速开通互联网医院平台，合肥京东方医院一直在行动。

将于2020年底开诊的成都京东方医院的医护人员在此次抗击疫情的战斗中也奋勇争先，面对突如其来的疫情，成都京东方医院160名在成都、上海、天津进修（规培）的医护人坚守发热门诊、急诊、ICU和病房，义无反顾、冲锋在前。

在华西医院进修的顾再婷就是其中的一位。面对突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，大年初一顾再婷就放弃休假，正式到华西医院急诊交接班开始工作。

为支持武汉抗击疫情，1月27日，BOE（京东方）捐赠1000万元，用于紧急支援武汉及周边疫区前线抗击疫情及相关防治工作。