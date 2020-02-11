同济医院发布重症新冠肺炎诊疗与管理共识

2月9日，在国家卫健委的指导下，华中科大同济医院通过整理前期新型冠状病毒感染肺炎救治的有效做法和措施，联合北京协和医院、中日友好医院、北京大学第一医院、北京大学第三医院、北京大学人民医院、北京医院等来汉支援的各家医院共同发布《重症新型冠状病毒感染肺炎诊疗与管理共识》，力争通过经验总结，提高重症患者的治愈率，降低病死率。

在该共识中，提出将新冠病毒肺炎重症病人分为具有发展为重症的高危因素的普通型、重型和危重型。尤其指出，持续高热、高龄、有严重基础疾病和前后两次对比肺部CT进展迅速的普通型患者应引起重视，并提高警惕，避免其发展成重症患者。

共识还对重症新冠肺炎患者的院前评估及转运、病区的设置及管理、医疗质量的评估、如何开展多学科联合诊疗及进行整体护理进行了明确指导，同时对重症病房病区的分布、医务人员的个人防护要求、患者的安置、清洁消毒、患者的出院标准都有明确的规范，并分别推荐了针对具有发展为重症的高危因素的普通型、重型、危重型患者的治疗意见，是目前最为系统的针对重症新冠肺炎管理的全流程指南。

1月31日，同济医院中法新城院区被指定为“武汉市新型冠状病毒感染的肺炎危重病人救治定点医院”。目前，同济医院共3110名医务人员投入战斗，来自北京，吉林，山东，山西，江苏，河南等的1700余名医护人员的支援下，中法院区已收满1100个重症肺炎病人。