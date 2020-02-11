王立祥：战“疫”尤需国际集智

2月10日晚间传来消息，世界卫生组织（WHO）的一支国际专家先遣队已抵达中国。在中国人民齐心协力抗击新型冠状病毒疫情之际，世卫组织专家的到来将有助于外界了解我国政府科学防控、精准施策的战略部署，进一步增进国际社会与中国在共同应对疫情工作中的深度合作。那么，国际专家来华调研疫情将发挥哪些重要作用呢？

首先，能够坚定全球进一步协作抗击新型冠状病毒疫情的信心。

世界卫生组织作为联合国下属的一个专门机构，是国际上最大的政府间卫生组织，其宗旨是使全世界人民获得尽可能高水平的健康。我们注意到世卫组织在宣布将新型冠状病毒疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件”之时，总干事谭德塞先生对中国政府应对疫情的非凡举措表示赞赏，呼吁世界尊重事实，依靠科学，团结一致战胜这场疫情。并且他还特别强调，世卫组织继续对中国控制疫情的能力充满信心，不赞成甚至反对对中国采取旅行或贸易禁令。这也是希望世界其他国家对共同战“疫”充满信心。

根据中国国家卫健委数据，从2月4日至2月9日，全国非湖北地区每日新增新冠肺炎确诊病例已连续6天下降。世卫组织方面认为，新型冠状病毒疫情出现了稳定的迹象。当然，我们深知，对新型冠状病毒造成人类危害的认识还需继续努力，尚有很多难题需要我们探索、集智攻关。如此而言，世卫组织此时派出国际专家团队正是一个难得的机会。

其次，世卫组织派出的国际专家团队，可以让中外专家在新型冠状病毒的溯源上开展深度交流与合作。

比如我国学者已经发现，穿山甲有可能是潜在的中间宿主，穿山甲毒株与目前感染人毒株序列相似度高达99%，我们期待世卫组织国际专家组共同分享在人类新发传染病与野生动物关联问题上的研究成果。

第三，中国专家也希望与国外专家在新型冠状病毒的传播途径上开展深度交流与合作。

2月10日，由于欧洲出现了一些没有武汉旅行史的持续人传人的案例，所以谭德塞表示担忧，目前检测出的少数病例可能预示着在其他国家更广泛传播的可能性。他还警告说，“我们可能只是看到了冰山一角”。迄今，中国专家已经明确新型冠状病毒的主要传播途径为飞沫和接触传播，但对气溶胶和粪口途径等传播尚未确定。世卫组织国际专家组在此领域可能有更多研究，如果与中国方面加强合作，将对阻断新型冠状病毒的蔓延发挥重大作用。这也将对全球防控具有重要意义。

第四，在防控疫情的同时，治病救人也非常关键。在新型冠状病毒特异性治疗上，针对可能存在新型冠状病毒的变异，在新药的研制开发方面我们需要与国际同行加强合作与交流。

此外，我们更希望在新型冠状病毒疫苗的研发应用上与国际专家加强合作。目前我国学者已成功分离到了新型冠状病毒毒株，为即将开展的新型冠状病毒疫苗研制、抗病毒药物的筛选以及快速检测试剂的研发奠定了坚实的基础，但对不同种族人群感染新型冠状病毒后疫苗接种的差异尚不确定，这一切的一切都需要中外专家学者共同承担。（作者是中国健康管理学会健康文化委员会主任委员、博士生导师）