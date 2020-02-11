除武汉外 湖北各地日新增确诊病例已连续6天下降

人民网北京2月11日电（董童）据湖北卫健委于11日在官网发布的《2020年2月10日湖北省新冠肺炎疫情情况》（以下简称“情况”）称，2020年2月10日0时-24时，湖北省新增新冠肺炎病例2097例，其中：武汉市1552例、孝感市101例、黄冈市80例、鄂州市65例、随州市46例、襄阳市44例、天门市44例、黄石市30例、荆州市30例、十堰市24例、宜昌市23例、仙桃市22例、荆门市15例、恩施州8例、咸宁市8例、潜江市5例。

情况显示，全省新增死亡103例，其中：武汉市67例、孝感市8例、黄冈市7例、仙桃市4例、襄阳市3例、黄石市2例、荆州市2例、鄂州市2例、恩施州2例、随州市2例、十堰市1例、荆门市1例、咸宁市1例、潜江市1例。

新增出院427例，其中：武汉市162例、黄冈市90例、孝感市58例、仙桃市25例、黄石市15例、十堰市13例、鄂州市13例、荆州市10例、宜昌市9例、襄阳市7例、咸宁市7例、恩施州7例、荆门市6例、随州市3例、天门市2例。

情况提出，截至2020年2月10日24时，湖北省累计报告新冠肺炎病例31728例，其中：武汉市18454例、孝感市2642例、黄冈市2332例、随州市1095例、荆州市1075例、襄阳市1063例、黄石市835例、鄂州市790例、宜昌市772例、荆门市656例、咸宁市515例、十堰市505例、仙桃市438例、天门市261例、恩施州195例、潜江市90例、神农架林区10例。

全省累计治愈出院2222例。全省累计死亡974例，病死率3.07%，其中：武汉市748例、病死率4.05%，天门市10例、病死率3.83%，潜江市3例、病死率3.33%，鄂州市26例、病死率3.29%，荆门市21例、病死率3.20%，仙桃市11例、病死率2.51%，黄冈市52例、病死率2.23 %，荆州市17例、病死率1.58%，孝感市41例、病死率1.55%，襄阳市12例、病死率1.13%，随州市12例、病死率1.10%,宜昌市8例、病死率1.04%，恩施州2例、病死率1.03%，咸宁市5例、病死率0.79%，黄石市5例、病死率0.60%，十堰市1例、病死率0.20%。

情况指出，目前仍在院治疗25087例，其中：重症5046例、危重症1298例，均在定点医疗机构接受隔离治疗。现有疑似病例16687人，其中集中隔离17259人（含临床确诊病例），当日排除3390人。累计追踪密切接触者144279人，尚在接受医学观察76207人。

值得注意的是，除武汉外的湖北其他地区，每日新增确诊病例从5日起呈下降趋势。分别为：截至2月5日24时，新增1221例；截至2月6日24时，新增946例；截至2月7日24时，新增856例；截至2月8日24时，新增768例；截至2月9日24时，新增697例；截至2月10日24时，新增545例。