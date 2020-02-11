愿战“疫”早日胜利， 你我共沐阳光

2月7日，湖南省人民医院神经内科重症监护室护士易俊丰（左）在发热门诊为留观人员加油打气。新华社记者 陈泽国摄

白衣战士抗疫日记

“虽然你们每天都穿着一层厚厚的防护服，我看不到你们的样子，但是我知道，你们一定是那群最可爱的人！”

“愿孩子和家人健健康康，愿所有患者能挣脱病毒枷锁，早日与他们的家人团聚。”

“作为一个经历过2003年非典和数次突发公共卫生事件的重症医生，我希望能为救治患者贡献自己的力量。”

期盼他们早日脱下呼吸机

2月9日 武汉金银潭医院 晴

喻赛红 国家援鄂医疗队队员、中南大学湘雅医院重症医学科护师

今天，武汉的天气很晴朗。因为晚上上夜班，白天我有机会脱下防护服沐浴阳光，心情也跟着好转了不少。

我在金银潭医院重症监护室工作。听名字就知道，这里进来的病人，病情都较为严重。我管的病房中住着4位患者，启动了2台血滤+ECMO。说真的，来了这么多天，重症患者依旧较多，实在难以开心，哪怕昨天是中国传统的元宵节。

每一位在这里的医护人员，都有一种自己是笨重“机器人”的感觉。就像我，穿着黄色防护服，包得密不透风，像个“行走的粽子”。行动自然不可能便利，每次进行各项操作时，都能听到自己的喘气声，源源不断的热气流从脖子与防护用具的缝隙里往上涌。稍微弯个腰，面屏上就全是蒸汽，模糊到看不清前方。

我负责的一位76岁退休护士老奶奶，依然插着管、上了血滤，还要通过俯卧位的体位引流帮助肺功能恢复；唯一一位清醒的老爷爷，一直为我们手动点赞，感念我们辛苦。我们也宽慰鼓励他多吃东西按时吃药，增强抵抗力。我好期盼他们都脱下呼吸机，恢复正常。

昨晚元宵节，我不能和家人团聚，但我真的很想念我那快三岁的儿子。他就快生日了，可是我不可能赶回家为他庆祝。我默默许愿：愿孩子和家人健健康康，愿所有患者能挣脱病毒枷锁，早日与他们的家人团聚。愿所有与病毒做抗争的人们，能早一天共享外面的灿烂阳光！

病房来了高科技“外援”

2月8日 武汉金银潭医院 晴

查琼芳 上海援鄂医疗队队员、仁济医院呼吸科主治医师

2月8日，援鄂第十五天，恰逢正月十五。今年的元宵节虽然没有“火树银花合,星桥铁锁开”的热闹，但这一天也充满了惊喜与感动。

首先是有个好消息——我们的查房机器人“小白”到了。“小白”是兄弟俩，从上海远道而来，一个在武汉三院的上海第二批援鄂医疗队那边，一个在我们这边，等疫情结束以后它会留在这里服务。

“小白”机器人安放在隔离病房，医生通过它可以在办公室和病人视频沟通，询问病史、聊天、进行心理安慰，可以对病人的情况进行更直观的了解，减少医生与病人的直接接触，避免防护服不必要的浪费。

5G视频会议系统也到了，队长助理张明明不停地忙碌着调试机器。中午可视喉镜也到了，能更快地运用于病人救治。经过半个月的磨合，我们来自上海52家医院的医生护士对这里越来越熟悉，关系越来越融洽，相关救治工作也越来越顺利，希望我们以后做得更好。

中午，金银潭医院党委领导带着鲜花和汤圆来表示感谢和慰问。办公室里的医护人员一起情不自禁地唱起了《我和我的祖国》。

刚刚回到房间，就看到医护群里发了一张北二楼轻症病房患者的联名信，写着“祝上海支援武汉抗疫医疗队全体医护人员元宵节快乐！”这是元宵节最好的礼物。

晚上，我们医疗队又收到了一份意外的惊喜——中国乒乓球队在海外备战2020东京奥运会之余，让美团为我们送来了热腾腾的饭菜和汤圆，并附上了他们的慰问信！慰问信里写着：国乒战士的心永远与你们同在！抗“疫”和东京奥运两个战场我们一定赢。晚上，仁济医院的领导们也向我们表示了慰问，并转达了上海市政府对我们一线医务人员工作和生活的关心和慰问。

元宵佳节倍思亲，我想念远在上海的家人和朋友、同事、领导，也感谢他们对我工作的支持、关心和爱护！是你们让我们在武汉无后顾之忧。你们保护上海！我们保护武汉！

面对未知不再忐忑

2月8日 武汉江夏区第一人民医院 晴

周保纯 江苏援鄂医疗队队员、核工业总医院重症医学科副主任医师

今天是元宵节，万家团圆时，天气晴朗。

早晨提前备齐上班必须的隔离衣、防护服、N95口罩、帽子、手套等防护用品，几天来，内心不再忐忑不安，也不再恐惧未知，而是精神饱满地和同事们一起去上班。

作为重症医生，我的主要职责是发现危重患者并及时干预，以期改善患者预后。

晚上18：00，我们和当地医生一起走进病房，巡视了所有在院患者。隔离病房的患者没有家属陪伴，此时更需要医护人员给予人文关怀和精神上的支持。

尽管隔着防护服，查房时仍能清晰地感觉到患者的焦虑和不安。

那天晚上查房筛查出的一例危重患者，精神萎靡，脉氧仅有80%，我们随即予以面罩吸氧，看到患者的脉氧慢慢稳定在95%左右，悬着的心总算放下了。

下班后走出医院时已21：00，医院广场上仍有很多救护车。

“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。”徐博院长在出征仪式上所说的话时常在耳边回响，激励着我们无畏向前，救治患者。作为一个经历过2003年非典和数次突发公共卫生事件的重症医生，我希望能为救治患者贡献自己的力量。

这是元宵节最好的礼物

2月8日 湖北孝感市中心医院感染楼 晴

周柳吟 重庆援鄂医疗队重症组队员、呼吸内科护士

元宵节，刚下班，孝感中心医院汤敏护士长就给我们煮了汤圆，我们终于吃上汤圆啦。在这特殊的日子里，还收到了三封感谢信，心里面很暖。

“虽然你们每天都穿着一层厚厚的防护服，我看不到你们的样子，但是我知道，你们一定是那群最可爱的人！”孝感市中心医院隔离二病区，一位患者给我们的感谢信里这样写道。

当看到这封感谢信的时候，眼泪情不自禁流了下来。一定是特别的缘分，才让你和重庆援卾医疗队在孝感相识。虽然相识的地方是隔离病房，但我们有着同样的目标和期望，那就是击退“疫魔”！

当你孤独无助的时候，我们第一时间来到你身边，给你支持和鼓励，通过聊天得知，我们大家都是80末的同龄人，似乎有更多的共同话题了。这一刻，我们不是护患，而是朋友！

“天使姐姐，我今天要出院了，这封感谢信是我写给你们的，我的字写得很丑。”称呼我们为天使姐姐的正是一位新冠肺炎患者，27岁，他很害羞，像个孩子一样，一早把感谢信塞到我们手里。我打趣道：“我们都穿成这样了，你能认识我们吗？”他回答说：“我不认识你们，但我能看到你们防护服上的名字，你们是重庆医疗队的，你们不远千里过来支援孝感，真的谢谢你们！”

虽然这位患者才27岁，却已经是两个孩子的爸爸了，他很坚强，希望早点回去见见孩子。今天，他终于解除隔离，出院啦！临走前我们再次叮嘱：“回去居家隔离14天，加强营养，保证充足睡眠，随时记着咳嗽礼仪，戴口罩，注意手卫生……”他连连点头道：“知道啦，姐姐们，你们放心！”

我们穿着防护服，不能离开隔离病房为他送行，只能默默地看着他的身影逐渐消失在楼道的尽头。在这个特别的日子，祝愿这位可爱的弟弟身体健康，元宵节快乐！