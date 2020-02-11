一线镜头：“最高兴的， 就是检测结果为阴性”

又是一夜奋战，连续工作20多个小时的马建敏，揉揉肿胀的双眼，走出河南省新乡市疾病控制中心PCR实验室。

作为新乡市唯一检测新型冠状病毒的实验室，从1月21日检测第一例样本开始，负责人马建敏和同事每天在这里24小时连续作战，为全市各个医疗机构提供病毒检测服务。

PCR实验室是负压实验室，工作环境标准高，对检测人员操作流程要求严格。一个检测周期3小时左右，检测期间人进去后中途不能出来，在密闭的环境中，对身体是个考验。

“穿上防护服后，很多人会闷气。1月31日，经过高强度工作的陈玉莲晕倒在了实验室。”马建敏介绍，按照要求，实验室每次必须进两个人，其中一个原因就是安全考虑。

据介绍，在新乡市疫情防控工作中，防护服、护目镜、N95口罩都是紧缺物品，为了节省物资，马建敏和同事们尽可能每批次多做一些样本，减少进出次数。

“水杯里的水从热变凉，谁都不敢多喝水。”马建敏说，少喝水，是为了减少工作中的麻烦。这样的状态，其实是所有检测人员的状态。马建敏集中了全中心所有的10名实验人员，随着工作强度和工作量增加，现在每批要做三四十个样本，工作人员多天不回家已是常态。

“最高兴的，就是检测结果为阴性，1月31日那天检测了17个样本，全部是阴性。”高强度工作状态下，马建敏和同事们每每看到这样的检测结果，总是满怀喜悦，干劲十足。

马建敏的家离单位不过一个路口，但她已经三天没有回家了。安排接送样本、统筹物资的工作、进入实验室操作，集多项职责于一身的她，每天都是马不停蹄。她说，同事中有年龄比她大的，大家都是这样工作的，没有一个掉队的。

马建敏曾对女儿说，疫情就是战场，妈妈现在就是一名战士，这时候不能当逃兵。她给同事们说，我们是在为国家为社会工作，疫情就是命令，我们定当竭尽全力，这是责任更是荣誉。

“我们的目的，就是样本送来后，尽快出检测结果，给一线治疗单位和防控工作提供准确依据。”话音未落，马建敏的电话响起，又一个医疗样本送来了。她放下电话，匆匆起身，迅速投入到工作中去。