从“心”面对疫情 他来陪你聊聊

出生于1995年的护士林馨在温州康宁医院工作，她眼中的唐伟是一个停不下来的人。感觉一天大多数时间他都在接电话，两部手机铃声交替响起，总是有很多人找他咨询，请他帮忙，但林馨却很少从唐伟脸上看到疲惫和倦怠的神情，他出现在同事和患者面前时，总是那么神采奕奕、充满笑容。

在此次席卷全国的新冠肺炎疫情中，浙江温州的疫情十分严重。国家心理危机干预专家组成员、温州医科大学附属康宁医院精神科主任医师、温州医科大学心理危机干预中心主任唐伟在得到疫情的消息后，第一时间退掉回家机票，马上就投入了紧张的防疫前期准备工作之中，筹措物资，安排人手，准备预案。和唐伟同在一个病区工作的护士长王洁琼说：“唐主任在哪儿，哪儿就有安全感。只要有他在医院，我们遇到什么样的情况也不慌，因为他总能想出办法来”。

退掉返乡机票后，唐伟就一头扎进医院里，即使在春节期间也坚持每天早上六点起床，七点赶到病房，八点晨会之后开始一个半小时的查房，每个病人都要详细问到。一遍遍叮嘱每个医生护士注意观察病人尤其是新接收病人的身体和精神状况，要求在新型冠状病毒疫情的安全防护上务必做到万无一失，不留任何死角。“唐主任留下来以后，我们上班更早了，下班更晚了。但唐主任总是最早来，又最晚走的那个”。王洁琼说。春节留守医院期间，温州市出现第一例新冠病毒感染患者的新闻，唐伟立即做出反应，给医生和护士们部署防护措施。

精神病患者是一个非常特殊的群体，他们去过哪些地方，接触过哪些人，经常自己说不清楚，家人也不是太了解。唐伟的科室接收的又大多是春节后才入院的新病人。这方面的疫情排查，核验压力特别大，所有医护人员都非常小心。但每个人都知道，有困难，就找唐伟，因为他总有办法。这种信任，来自他三十多年的从业经历，来自他爽朗乐观的心态，更来自他的医者仁心。

除了自己在医院的本职工作，唐伟还是微医互联网医院的医生，每天都在线上进行心理援助，新冠肺炎疫情以来，为了解答来自全国各地网友的心理咨询，他每天夜里都要忙到凌晨两三点才睡。

叶晓丹和唐伟同属农工党成员，也是医院的同事，在她看来，这次抗击新冠病毒疫情，唐伟是一马当先、冲锋在前的最典型代表，包括他在内的几位院里农工党医生，向院领导递交了《请战书》，希望到一线去直接参与感染患者的救治工作，并已于2月9日傍晚抵达武汉。

大战在即，唐伟沉稳而镇定地表示，武汉疫情牵动着全国人民的心，随着疫情的蔓延和时间的推移，不少民众甚至医务工作者都出现了精神与心理方面的问题，尤其是在武汉疫区尤为严重，开展心理危机干预已经迫在眉睫。这次随浙江支援武汉的医疗队出征，他将用自己的专业特长尽可能地给疫区民众带去精神心理上的抚慰。