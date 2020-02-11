新冠肺炎疑似病例检测系统获批注册

发热排查人力成本高、结果不准确，核酸检测条件要求高、确诊时间长……快速准确锁定疑似病例人群成为疫情控制的关键！日前，天津大学成功研发新冠肺炎疑似病例检测系统。该系统可快速检测新冠肺炎疑似病例并实现大数据监控预警，有望为疫情控制提供新思路。该系统的便携式检测仪单元已获得国家药监局医疗器械注册证书。

新冠肺炎疫情暴发以来，“受感染人群分散度较高”“无法进行集中检测”等疫情特点逐渐显现。针对这些情况，天津大学精仪学院科研团队联合企业成功研发新冠肺炎疑似病例检测系统。该系统由“掌上模块”和“线上模块”两部分组成。“掌上模块”是一款便携式检测仪，从外观上看只有鼠标大小，使用USB接口充电，能够连接手机和电脑，满电续航超过24小时。检测仪可以单手控制，操作简单，便于入户排查。检测仪内部集成了精密的检测核心模块，与实验室大型仪器检测精度相当，能够快速判断被测人员是否为疑似病例。掌上模块检测出的结果会自动上传到“线上模块”——疫情监测预警云平台。云平台会将检测结果进行智能化处理，上传至各级政府疾控和医疗监测机构云平台，给各级机构提供疫情预警、态势分析和决策支持，对疫情进行全方位、智能化管控。

“这套系统的应用场景可以是基层医院甚至社区门口，便携式检测仪能够最大限度避免疑似患者集中检查引起的交叉感染。而预警云平台则满足了疾病预防控制与应急管理部门业务数据收集统计、动态监管、指导服务和决策分析等综合管理需求。”科研团队主创、天津大学精仪学院博士生杜康表示，“我们希望能够为疫情控制提供一种全新的思路和方法。”（陈曦 通讯员焦德芳）