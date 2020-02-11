发挥妇女在打赢疫情防控阻击战中的作用

编者按

新冠肺炎疫情暴发以来，习近平总书记作出一系列重要指示，多次主持召开会议，对疫情防控工作进行研究部署，提出明确要求。全国妇联发出《为打赢疫情防控阻击战贡献半边天力量》《千万巾帼志愿者们行动起来 在社区防控、邻里关爱、守住家门中发挥独特作用》的倡议。广大妇女响应号召，为遏制疫情蔓延势头做出了重要贡献。本文作者认为，今后应更好地发挥社会治理中妇女的主体性，进一步挖掘各级妇联组织的独特优势。

新冠肺炎疫情暴发以来，习近平总书记作出一系列重要指示，多次主持召开会议，对疫情防控工作进行研究部署，提出明确要求。值此关键时刻，全国妇联发出《为打赢疫情防控阻击战贡献半边天力量》《千万巾帼志愿者们行动起来 在社区防控、邻里关爱、守住家门中发挥独特作用》的倡议。广大妇女响应号召，为遏制疫情蔓延势头做出了重要贡献。

广大妇女是疫情防控阻击战的重要力量

新冠肺炎疫情暴发以来，广大妇女无论在岗位层面、社区层面还是家庭层面，都为遏制疫情蔓延势头做出了重要贡献。

——立足工作岗位，抗击疫情战场上的“急行军”。当前疫情防控形势严峻复杂，以女医护工作者、药品及防护用品生产者、心理咨询师等为代表的职业女性，冲在抗击疫情的第一线，组成了一支支抗击疫情战场上的“急行军”。据中国女医师协会不完全统计，截至2月2日，支援湖北抗疫的女医务工作者约3476名，此外还有数十名网络咨询专家。她们穿上迷彩服，剪掉长发，踏上抗“疫”之路。为解决防护物资极度短缺的困难，大年初一、初二，一批批生产企业紧急招募口罩、防护服生产线员工。广东南海、云南昆明、浙江杭州等地妇女一呼百应，不要报酬，自愿奔赴生产第一线。在武汉疫区，市妇联召集五家社会组织，集结1650名心理咨询师，迅速搭建起心理服务团队矩阵。武汉15个区都联合社会组织组建了心理咨询团队。全国很多地方都依托妇联开展了心理援助。

——担当社会责任，奋战在社区疫情防控第一线。为守好社区防线，各级妇联党员干部、社区干部、巾帼志愿者奋战抗疫第一线，化身防疫宣传员，登记摸排各类人员，为社区特殊群体提供所需要的各类服务。妇女对社区或村庄的人员变动情况更为了解，更能为乡镇一级疫情防控决策部署提供数据支撑。成都市温江区和林村妇联主席巧设“七色台账”，有效对村民分类管理。湖南凤凰、云南墨江妇联组织妇女将防疫知识编写成方言顺口溜或翻译成少数民族语言，使防疫宣传深入人心。还有的地方，依托妇联，将社区妇女、巾帼志愿者组织起来，为一线医务工作者或其家属免费送餐、配送生活物资、提供关怀照顾。如，北京、广东、安徽等地妇联，为抗疫一线医护人员家庭免费送蔬菜、送服务、送关爱。

——守住家庭防线，打通疫情防控的最后一公里。疫情暴发以来，各地妇女在妇联号召下，第一时间带头并带动亲属，积极响应“限制聚集”精神，采取“封社区”“封村”等做法，带头并带动亲属注重卫生、出门戴口罩、口罩分类投放，并引领他人参与。在有些地方，特别是广大农村地区，村民对戴口罩有保守看法，甚至反对。妇女带头转变，这一件件具体而微的“小事”，恰恰是对于阻断病毒传播的最后一公里至为关键的，对于及时有效地阻断疫情在社区的传播发挥了不可替代的作用。为改变人们的行为习惯，有的地方依托妇联开展“积分超市”“荣誉超市”等活动，以荣誉积分换口罩等防护物品，如云南蒙自水田乡。在一些疫情较轻的非疫区，妇女们则开展了形式多样的居家活动，如居家健身、家庭教育、在家经济，通过互联网提供有针对性的专业指导。如咸阳市妇联，组织有条件的手工艺能人，开展网上手工技能专业培训，包括土织布、苏蕙织锦、库淑兰剪纸等众多非物质文化遗产。

发挥妇联在疫情防控工作中的独特优势

疫情发生以来，各级妇联主席亲自抓落实，成立疫情防控工作领导小组，纵向上“层层动员、纵向到底、上下联动”，横向上“跨区协作、驰援疫区、有序有效”，充分发挥了妇联在疫情防控工作中的独特优势。

首先，层层动员，纵向到底，上下联动。各级妇联成立疫情防控工作领导小组，出台应急方案、工作方案、实施方案等各类文件，逐级传达全国、省、市关于疫情防控工作相关文件精神及疫情防护知识。各级妇联干部、妇联执委奋战在疫情防控一线，积极开展防疫宣传、入户排查、轮班值守等防控工作。

其次，横向动员，驰援疫区，有序有效。截至目前，广东省、深圳市妇联、上海市妇联等已与湖北省妇联建立协商工作机制，为湖北疫区紧急提供极为短缺的包括儿童口罩在内的各类防护物资。此外，各地妇联还横向动员地方的社会组织和相关企业，如女企业家协会，为抗击疫情出资、捐物，提供关爱和心理辅导等。

进一步推进妇女参与社会治理的建议

面对这场突如其来的重大疫情考验，我们看到了妇女参与应急处置管理所做出的重要贡献。今后应强化制度化、组织化建设，更好地发挥社会治理中妇女的主体性，进一步挖掘各级妇联组织的独特优势。

第一，强化制度化、组织化建设，更好地发挥社会治理中妇女的主体性。面对这场突如其来的重大疫情考验，我们看到了妇女参与应急处置管理所做出的重要贡献。我们还看到了“女性特质”的独特优势，尤其是女性主义“关怀伦理”在提供心理咨询、服务特殊群体等方面的作用。疫情结束后，建议进一步提升妇女参与社会治理的制度化、组织化程度，将妇女所提供的公共关怀服务更大程度地纳入正规就业和社会保障。建议拓展妇女参与社会治理的广度和深度，不应只局限在某些传统女性职业领域中发挥作用，更好地发挥女性在应急管理、灾害管理、生态环境保护等领域的独特优势。

第二，秉持赋权妇女的理念，进一步挖掘各级妇联组织的独特优势。此次疫情防控工作中，我们看到各级妇联组织通过纵向和横向动员，充分发挥了妇联组织独特的政治优势、组织优势和群众优势。各级妇联，层层动员，纵向到底，上下联动，“一竿子插到底”，既有赖于与党政系统的紧密关系，又得益于有较强的群众性基础，其动员的速度、广度与深度可能是一般的群团组织、社会组织难以企及的。此外，妇联组织之间横向动员，跨区域协作，驰援疫区，有序有效。疫情结束后，建议更加重视强化现有制度的功能，尤其是进一步发挥妇联组织的群众性功能，将赋权妇女的工作理念贯穿到社会、社区与个人多个层面，与民间妇女组织合作，真正发挥“妇女利益代言人”的作用。建议更好地支持妇联组织的组织建设和平台搭建，建立妇联组织之间的协商沟通机制，建构资源支持机制。（中央党校（国家行政学院）社会和生态文明教研部副教授 王晓莉）