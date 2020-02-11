随着疫情的发展，越来越多的医护人员冲向一线，毫无畏惧地接过重任，让越来越多的病人看到希望。她们当中，有记挂孩子的单亲妈妈，有“若有战，召必回”的年轻姑娘，还有希望用自己的勇敢给孩子们力量的“最美丽的逆行者”。即使工作再繁重，这些医护人员仍不忘记录下此时此刻的心情，表达战胜疫情的决心和信心。从她们的日记中，我们看到了责任与信念，爱与希望！

南方医院武汉医疗队口腔科 侯名月

2020年2月9日 正月十六

你会在武汉给我一个拥抱吗？

除夕那天，我记得是刚吃完团年饭，跟妈妈一起收拾完厨房出来，拿起手机，看到科室护理组的群都炸了，都让丽娜好好保护自己，等她回来。我蒙了一下，她要去哪里？为什么要保护自己？再往上，看到护士长发的医院动员志愿去支援武汉的消息，科里好几个同事都报了名，第一批，丽娜被选上了。我就在湖北啊，我过去多方便呀，我也想去支援武汉啊，于是，还没跟爸妈商量，就先跟护士长报了名。结果，因为我在疫区，医院担心会有潜在感染，先不予考虑。虽然理解医院的担心，但其实还是有点难过，自己家乡的疫情，身为医护，却帮不上忙。

何丽娜，一个1996年出生的广东姑娘，却在除夕夜，跟随支援武汉的广东医疗队一起奔赴了武汉前线。她说，接到通知的第一件事，就是使劲抠掉了刚做好的美甲；她说，出发前，不敢告诉生病在急诊的奶奶自己要去武汉；她说，从接到通知到集合，只有两个小时的时间，除夕夜，她只有匆匆吃一碗泡面的时间。出发前，她问我，你会在武汉给我一个拥抱吗？听完有点心酸，因为我知道我去不了。她又问我，你害怕吗？我说不害怕。我不在一线啊，我自然是不害怕，我没敢反问她，现在去一线面对未知的病毒，说不害怕都是假的，可是病毒不会因为我们害怕就停止肆虐。

1月21日，我回湖北的第四天，疫情越来越不乐观。护士长开始组织全体在穗的门诊护士报名支援急诊一线。第二天，科室就已经有8名护士自愿参加发热门诊备班申请。在家里，看着同事们纷纷退掉回家的车票，放弃休假，留在广州随时待命，满满的都是感动。“若有战，召必回”，真的不是说说而已。27日，年初三，游杰护士长和卢志云护士长就开始带着科室15名护士轮流支援急诊一线。因为大家对于防护服的穿脱都不熟练，只能在值班前一天去急诊科培训，确保穿脱流程熟练掌握了，第二天才能上岗。这样的支援一去就持续了七天。今天，医院护理部再次组建百人新冠应急分队，随时支援湖北或本地护理工作，通知下来，马上就有七位同事报了名，游护士长综合考虑，最终选出五位护理姐妹，吴远、管孔仪、钟巍、罗芳、严小艳，你们积极响应医院号召，奋力抗疫的样子，真叫人敬佩。辛苦了护士长们，辛苦了我的姐妹们。你们和丽娜一样，都是英雄。

从除夕夜开始，每天最期待的就是看到丽娜的动态。她说，大家都有互相照顾，互相监督，大家都很好；她说，防护服很笨重，眼镜会起雾，但是还好有小伙伴帮忙；她还说，因为听不懂武汉婆婆说的话，急得都要学武汉话了，每一条动态最后都是“我很好”，为了让我们知道她很好。1月31日，看到网络上被疯传的医护脸上被压出压疮的照片，我问了丽娜情况，她拍了一张照片过来，鼻梁上一个硕大的压疮，看着都疼，但是她每天一更的动态里对此只字未提。2月1日，到武汉一周了，她说想家了。她也不过是二十来岁的小姑娘，除夕夜远离家人，一个人去到疫情的中心区，会想家，才是真实的她啊。2月2日，本该是和男朋友去领证的日子，现在却相隔两地。2月7日，她说希望第二天的早餐是汤圆，因为第二天是元宵节。不知道她今天有没有吃上汤圆，不知道全国各地来支援湖北的医护们，有没有吃上一口热腾腾的汤圆。

我们真的很幸运啊，能生活在这样一个有爱的国家。一方有难八方支援，从汶川地震，一省帮扶一县市，到今天湖北疫情，一省帮扶一市，国家政策把各个省市都紧密联系在了一起，如同兄弟手足一样。疫区的人民真的很感谢每一个为了疫情付出的人，明知道前路凶险，你们还依然前赴后继。

我也真的很幸运啊，能工作在这样一个有爱的集体。从疫情暴发开始，游护士长几乎每天都会关心我家里情况，叮嘱我引导好家里人；每天都有同事提醒我要保护好自己，保护好家人，关心我家里的防护物资够不够用。谢谢你们啊，真的很爱你们，我在家里一切都好。

春节结束了，冬天结束了，病毒肆虐的日子，应该也快结束了，我们都在期待这一天的到来，都在期待我们一起平安回到繁华热闹的广州，回到口罩再也不是紧缺物资的时候。

中山大学孙逸仙纪念医院急诊科主治医师 麦岚

2020年2月9日 正月十六

在这里，每个人都是真正的战士

抵达武汉已经两天了，一切工作都在有条不紊地开展。我曾经参加过“禽流感”患者的抢救及诊治工作，2015年加入中山大学孙逸仙纪念医院南院急诊科大家庭。因为我有着多年危重症抢救工作经验，在急诊中也是主要负责危重症的工作任务。在这次新型冠状病毒肺炎疫情开始后，整个春节我都在急诊上班工作，几乎没有休假。

2月6日晚上，我在急诊值班时，看见医院发通知需要紧急召集医疗队赶赴武汉支援，我当时马上就发信息给我们余涛副主任，询问我是否达到支援的条件。因为我执业证书也是“重症医学专业”，我觉得凭借我所学和既往经历，可以为武汉、为国家尽一份绵薄之力。不过，我是一个单亲妈妈，当时有一个念头闪过：“我去武汉了，儿子怎么办？我如果很长时间不能回来怎么办？他如果开学了，谁可以照顾他生活和学习？”很多很多问题涌进我的脑海。但是当余主任说我可以去的时候，还是决定申请去武汉支援。于是我马上打电话给家人，告知他们我的想法。家人都压抑着难过、不舍的情绪，对我说：“我们会支持你！孩子交给我们吧，放心！”当时我的眼泪就流下来了。

儿子很舍不得我，但是他还是叫我放心，他会等我回来，他还一直叮嘱我不要感冒，不要被病人传染了。当晚连夜就收拾行李，天未亮我就带着需要交给我爸爸的东西去告别，看着爸爸忍住不哭的样子，我都不敢多看一眼，怕自己会哭出来。真的很谢谢我的家人，能接受我“自私”的决定，要只身赶往武汉支援，放弃小家、完成大家。特别是我儿子，他才8岁多，就比同龄孩子要更懂事，特别体谅妈妈。

来到武汉，我其实知道工作压力及强度肯定是很大的。我多年在ICU、急诊一线工作，平时经常参加马拉松比赛，也是为了能有更好的身体和体能保证完成高强度的临床工作。在武汉这边，我们医疗队支援武汉协和医院西院区，专门收治新型冠状病毒感染的重症患者，因此比收治轻症患者的医院要求更高，上岗前反复培训防护工作要求，并充分了解这边疫情的严重性。

今天是我们第一天入病区，我知道上班时间在医院里不能进食，而且一旦穿上防护服不能随意脱换，因此我一早起床都不敢喝水，吃了早餐后就准备进病区的事情。今天的一天里，工作时间6小时之余，加上交接班时间、通勤时间各2小时，下了班还要经历全身严格的消毒工作才能进食，一共十几个小时滴水未进、没有进食，也不能去洗手间，加上忙碌的工作，确实非常挑战人的身体极限。

经历了第一天的工作，虽然身体疲惫，心里却充满干劲。我觉得我们每个人都是真真正正战场上的战士，大家都非常了不起！只要战疫一天没有结束，我们就会坚守在战场上，用自己的所学所长和病毒战斗到底。莫问来路艰辛，因为前路依然光明。

南方医院老年病科护理组长 邹艳平

2020年2月9日 正月十六

宝贝，阿姨和妈妈一样都是平凡人

正月十五元宵佳节的那天，我意外地收到了我家宝贝幼儿园的同学，一个聪慧的女孩——胡孙杨写给我的信！胡孙杨小朋友，今年十岁，是一个爱阅读，爱音乐，爱旅行的宝贝，有一个热爱生活，爱鲜花和美食的睿智妈妈。她的妈妈曾是我们医院呼吸科的护士，一直留有微信联系，彼此关注。她们母女俩知道我随广东医疗队除夕出征，成为抗疫逆行者的情况后，一直关注我在前线的安危。这次胡孙杨借学校开展的“致战疫先锋，感恩有您”活动的机会，给我写了一封真诚的书信，让我很感动，我也及时给她回了信。

亲爱的孙杨宝贝：

新年好！

今天，在妈妈的微信里，我收到了你写给阿姨的信，非常的意外，亦非常的感动！

依稀记得你戴着小眼镜的样子，还有长长的头发，站在舞台上主持的样子，你家妈妈跟在身后时刻提醒你多喝温水的情景更是让我印象深刻。四年前，你和民宝贝自幼儿园毕业，我就再也没有见过你了！你现在是否又长高了？又长漂亮了？还是一如既往地爱好阅读吗？但是，阿姨知道，你已经长大了！

今天，是正月十五元宵佳节，是我们广东省支援湖北疫情防控医疗队来武汉的第十五天了，也是我们医疗队对接汉口医院呼吸一病区，参与临床医疗及护理的第十三个工作日。现在，阿姨每天工作的汉口医院内科2号楼二楼被称为“呼吸六病区”，这里是我战斗的“最前线”！

为山河无恙，人间皆安，时光静好，身体安康，我们广东省支援湖北疫情防控医疗队除夕出征，奔赴我们的湖北，我们的武汉，我们的汉口医院，一起来面对疫情，以抗击新冠状病毒肺炎的漫延之势！

宝贝，谢谢你，称阿姨是“最美丽的逆行者”！其实，我和你妈妈一样都是平凡人，做着一份平凡的工作，有自己所爱的孩子和家人，有一个温馨而幸福的家。但是，当新冠状病毒性肺炎这场疫情暴发时，我肩负着的这份救死扶伤的天职，我内心深处跳动的这颗炽热的心，告诉我要去做点什么。所以，我主动请缨了，因为，武汉临床一线，需要我！需要我们！我想，我所在的南方医院医疗队的其他23名队员，都是和我有着一样的想法吧！大家选择大年三十临危受命，除夕之夜逆行出征，就是为共同去做好这件不负初心，不辱使命的事吧！这是我们的职责所在，分内之事，无需言谢！当然，能得到宝贝及大家的认可和信任，阿姨的内心肯定是非常欣慰的。

宝贝，阿姨一直坚信，只要全国人民携手同行，众志成城，一定能科学防控，共克时艰，早日打赢这场疫情防控阻击战，使我们平安凯旋！让我们在这里一起为武汉加油！为湖北加油！为中国加油！

看到“想家”这个字眼，我的眼睛是湿润的。作为一个母亲，阿姨对琦贝儿、民宝贝的爱和妈妈对你的爱是一样的，一样的深情，一样的浓烈，但是，我对她/他的陪伴是没法和你妈妈比拟的。很多时候，我一边教导她/他自立自理，一边内心愧疚不安。这份矛盾和纠结伴随了我十三年，这其间，我家先生给予了我无限的支持。所以，阿姨我是最幸福的人，因为我有一个温暖的家，一个深爱的人，两个懂事的宝贝。现在，我还有你这个暖心宝贝的问候及关怀，所以，阿姨深受感动。

阿姨现在仍处于这场没有硝烟的战疫前线，你的关切，是阿姨继续坚持下去的动力哟。谢谢你，亲爱的宝贝！

二月来了，阿姨愿病毒走开，关爱到来，让我们共同打开渐渐苏醒的武汉和明媚的春光，那时，我再和宝贝们相约在樱花烂漫，木棉花开的春暖花开之时吧！

最后，阿姨在武汉前线祝愿孙杨宝贝顺利开学，身体健康，快乐成长！