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山东菏泽授予援鄂女医护人员三八红旗手称号

2020年02月11日08:48 来源：中国妇女报

　近日，山东省菏泽市妇联授予第一批、第二批援鄂抗击新型冠状病毒肺炎女医护人员为菏泽市三八红旗手，以进一步加强对奋战在疫情一线人员的关心关爱，激励各行各业妇女姐妹在抗击疫情方面主动作为。

　　菏泽市妇联有关负责人表示，当前，正值新型冠状病毒肺炎疫情防控关键时期。1月25日、1月28日，菏泽市第一批和第二批抗击新型冠状病毒肺炎疫情紧急医疗队赶赴湖北省，其中女医护人员9名。她们充分发扬医者仁心、无私奉献精神，舍小家、顾大家，积极踊跃、奋勇冲击在援鄂抗击新型冠状病毒肺炎疫情的工作一线，以精益求精的工作态度和不分昼夜地忘我工作精神诠释了我市医疗队伍的专业素养和巾帼担当，经市妇联党组研究，决定命名刘巧英等9名同志为菏泽市三八红旗手。

　　菏泽市妇联希望受表扬的医护人员珍惜荣誉，再接再厉，再立新功。市妇联号召全市各行各业、各条战线的妇女以先进为榜样，坚定信心，立足所能，主动作为，共克时艰，为全面打赢疫情防控阻击战做出新的更大贡献。（记者姚建）

(责编：许心怡、崔元苑)


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