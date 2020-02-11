守住乡村疫情防控“最后一米”

“夜空中每一颗星星确实是很小，但是点点星光连在一起，必定汇聚成庞大的星河！”疫情当前，全民防控。在山西省柳林县的各个村口和交通要道，一群身着“巾帼志愿者”红马甲的人，尤其引人注目。

薛俊兰是柳林县柳林镇杜家垣村的妇联主席，大年初一下午她主动请缨，向包村干部和支村“两委”领导请战：“疫情就是命令，防控就是责任，我们能做点啥？”在镇、村“两委”领导的统一安排下，杜家垣村“巾帼志愿服务队”正式成立。那一刻，她们的身份清晰地印在了红马甲上——“巾帼志愿者”，从那一天开始，这支由七姐妹组成的“娘子军”就成了村里新型冠状病毒肺炎防控工作的主力军。她们的工作除了协助村党支部村委会宣传上级政策，还要对全村楼院以及三个公园的活动器材、公厕、办公室等公共场所进行了无死角消毒。配合村干部在劝返点上值勤，疏散聚集在一起打扑克的人群，劝阻村民外出走亲访友，拒绝外来车辆和人员进村流动。为避免人员大规模流动聚集，阻断传染源，她们两人一组，一天三班倒，严防死守卡点。

没有誓师会，没有请战书，只有一颗颗爱心；没有警服，没有隔离服，只有一张张村民都熟悉的面孔；宣传、劝导、防护、消杀、排查………有的同志在村妇女主任和妇联主席这个岗位已经工作了将近20年，但她们无怨无悔，当疫情发生时，她们不顾个人安危，冲锋在前，舍小家顾大家，积极投入到村疫情防控的各项工作中，当集结号响起时，全县300余名村妇联主席迅速响应，她们的无私担当令人振奋，她们的大爱奉献温暖人心。

“娇小身躯可爱脸庞，家里家外劳碌操忙……疫情当前大局为重，舍弃小家顾全大家，站点把守体温检测，逢人必过严守关卡……”陈家湾乡各村妇联主席们自编自唱的顺口溜深受群众的喜爱。今年61岁的下寺头村妇联主席高翠珍，同时还是中国剪纸协会、山西省剪纸协会的会员，柳林传习基地负责人，尽管自己患有严重的腰椎间盘突出，但仍然坚守在执勤点，白天在路口执勤，晚上回去还要争分夺秒地创作剪纸作品，用勤劳的双手为武汉加油，为中国加油，住在排查点附近的大娘，看着志愿者们这么辛苦，不断给她们送吃送喝。

“我是党员，抗击疫情是我神圣的使命。”李家湾乡上白霜村妇联主席闫面兰有着15年党龄，她在村里的威信很高，说话有人听，尽管这样，她依旧毫不含糊，入户宣传时，她“婆婆妈妈”“唠唠叨叨”反复叮嘱，在卡点上排查登记时她“六亲不认”“一视同仁”，真正做到了防疫宣传全覆盖，防疫排查无死角。

“防控疫情，别把农村漏了”。疫情防控进入关键时期，在全国广大农村，千千万万像薛俊兰、高翠珍、闫面兰一样的基层妇联干部放弃家庭，不顾危险，主动作为，贴心地为隔离者购买生活必需品，不分昼夜地张贴温馨提示，一遍遍地号召大家戴上口罩，背上重重的消毒水桶清洁消毒………彻底摸排， 确保不漏一人，把每一份工作都做实做细，不仅加强了村民的防控意识，而且为疫情防控实现全覆盖奠定了基础。尽管工作任务不同，所在乡镇不同，但她们的心都是相同的——将基层疫情防控工作延伸到“最后一米”，“最远一家”。

“我们相信有千千万万‘逆行’的白衣天使，有14亿人的齐心协力，共度时艰，疫情防控战一定能够取胜。”干了多年妇联工作，经历过非典的闫面兰这样说。（记者 姜军旗□晋妇宣）