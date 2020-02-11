应对疫情稳外贸，中国出实招

积极推进无纸化流程、优化出口退（免）税服务、加大信贷支持力度、出具不可抗力事实性证明书、实行更优惠的进口税收政策……近期，相关部门有针对性地推出了多项政策措施，帮助企业创造良好的营商环境，便利外贸进出口。专家指出，这次新冠肺炎疫情对中国外贸短期可能会造成一定程度的影响，但不太可能构成趋势性影响。特别是随着一系列针对性政策措施陆续出台、落地，外贸进出口将得到更加有力的支持。

为中小外贸企业减负

——下调费率、提供融资、给予补贴，外贸企业正迅速恢复产能

日前，由甘肃平凉市静宁县一家公司申报的3批次、货值约10.4万美元的鲜苹果实现顺利出口。这是甘肃省启动重大突发公共卫生事件一级响应以来，实现顺利通关的首批出口业务。

兰州海关相关负责人介绍，自新冠肺炎疫情发生以来，兰州海关在积极做好疫情防控各项工作的同时，保障疫情防控期间辖区各项进出口业务正常开展，提前全面了解各进出口企业在春节期间的进出口计划，并通过“中国国际贸易单一窗口”“互联网+海关”等系统，实现海关业务线上办理，并对已办结的业务回执提供邮寄服务。

商务部副部长王炳南指出，目前，很多外贸企业正在迅速恢复产能，各部门、各地方也在打响疫情防控阻击战的同时，为了企业做好出口工作精准施策，帮助企业营造良好的营商环境，为企业减负助力。

作为外贸大市，浙江宁波拥有超过27万家中小企业，疫情给这些企业带来了较大压力。对此，宁波市出台18条措施帮扶中小企业，明确对因疫情被迫放弃参展的外贸企业给予展位费补助；提高市本级对出运前保险保费扶持比例提高到50%，加快信保理赔进度，信用保险机构的定损核赔时间缩短到2个月以内；优化出口退（免）税服务，同时加大外贸企业涉外法律援助力度。

此外，根据政策，宁波市将保持中小企业充足流动性，3家政策性银行在宁波分支机构落实首批50亿元规模的紧急融资额度；临时下浮社会保险费率，对近3年新上规模中小企业临时性下浮基本养老保险、基本医疗保险1个月单位缴费比例，加大对中小企业稳岗返还力度等政策；对承租国有资产类经营用房的中小企业，免收2个月房租。据初步测算，系列惠企政策将为企业减负超过60亿元。

不仅仅是宁波，中央和地方多项针对性政策正陆续落地。日前，中国人民银行、财政部等多部门均发文，明确加强对小微企业、民营企业等重点领域信贷支持以及对部分企业贷款进行贴息支持。同时，江苏、上海、北京、重庆、山东等地陆续推出中小企业减负措施，涉及缓缴社会保险和部分税款、减免房租、贷款适当展期等多方面。

受疫情影响，最近深圳一些外贸企业未能准时向境外客户交付产品，面临着无法履行合同、承担巨大经济损失等问题。对此，深圳市贸促委日前为11家企业在线办理了深圳地区首批新冠肺炎疫情不可抗力事实性证明书。

中国国际贸易促进委员会介绍，受疫情影响，无法如期或不能履行国际贸易合同的企业可向贸促会申请办理不可抗力相关事实性证明，出具后当事人可以部分或全部免除不履行、不完全履行和延迟履行合同的责任，助力企业最大限度减轻因疫情造成不能履行合同的责任，维护企业合法权益。中国贸促会及其授权的分、支会已为辽宁、深圳、浙江等地多家企业出具了不可抗力证明。

扩大进口助力防疫

——防疫物资进口扩大免税范围，“绿色通道”提供便捷高效通关服务

做好出口工作的同时，进口方面也有多项支持政策。日前，国家外汇管理局发布通知，在疫情防控期间建立外汇政策绿色通道。提出各外汇分支机构要启动应急处置机制，对于有关部门和地方政府所需的疫情防控物资进口，按照特事特办原则，指导辖内银行简化进口购付汇业务流程与材料，切实提高办理效率。

国家外汇管理局局长潘功胜指出，春节期间全国已完成多笔防疫物资进口的购汇及对外付汇业务。下一步，将继续采取措施，便利防疫物资进口和用汇需求。企业办理与疫情防控相关的资本项目收入结汇支付时，无需向银行事前、逐笔提交单证材料，由银行加强对企业资金使用真实性的事后检查。

财政部、海关总署和税务总局近日联合发布公告，自2020年1月1日至3月31日，实行更优惠的进口税收政策：一是适度扩大《慈善捐赠物资免征进口税收暂行办法》规定的免税进口物资范围、免税主体范围等，对捐赠用于疫情防控的进口物资免征进口关税和进口环节增值税、消费税。二是对卫生健康主管部门组织进口的直接用于防控疫情物资免征进口关税。三是免税进口物资已征收的应免税款予以退还。四是免税进口物资可先登记放行，再按规定补办相关手续。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示，此次发布的公告扩大了捐赠免税进口物资范围、免税主体范围等，并精准聚焦在疫情防控所需的试剂、防护用品、救护车等关键物资上，将为进一步做好疫情防控工作提供助力。

为扩大医疗物资和生活用品进口，商务部办公厅印发通知，要求各地商务主管部门高度重视扩大进口对疫情防控的重要性，加强组织领导，加大协调力度，做好衔接沟通，落实落细责任，扩大医疗物资及生产原料进口，积极利用进口增加国内肉类等农产品市场供应，充分发挥外贸新业态优势，结合本地实际做好扩大进口有关工作，坚决打赢疫情防控阻击战。

据商务部初步监测，猪、牛等肉类预计1月全月到港64万吨，同比增长190%；天津、上海等主要肉类进口港口库存充足，业界估计目前在港猪牛肉库存共计16万吨；部分进口龙头企业一季度肉类进口计划10万吨以上，较上年同期大幅增长。

疫情防控物资进口，速度是关键。海关总署介绍，海关已在全国各通关现场设立专门受理窗口和绿色通道，按照特事特办原则，为疫情防控物资提供便捷高效通关服务。对境外捐赠的疫情防控物资，先登记放行后补办减免税等手续。对专门用于疫情防控治疗的进口药品、医疗器械等，即到即提，确保通关“零延时”。在全国所有隶属海关设立咨询热线，并在主要媒体公布，专人负责值守，第一时间响应企业需求，解答问题，指导办理通关业务。

中国外贸依然韧性足

——外贸受疫情影响短期可能出现一定幅度下探，但不会构成趋势性影响

谈及这次疫情对中国外贸的影响，商务部研究院学术委员会副主任、区域经济研究中心主任张建平对本报记者分析，疫情对进出口可能会造成一定程度的影响，但从目前情况来看，这种影响主要体现在一些短期订单上。再考虑到春节因素影响，外贸进出口短期可能出现一定幅度下探，但这不太会构成趋势性影响。

中国国际经济交流中心信息部副部长王晓红也认为，受疫情影响，春节假期延长，企业不能按时开工，不能按期交货，可能影响与客户的合约。但总体看，目前疫情对外贸的影响是有限和可控的。从出口产品结构看，机电产品为主，高技术、高附加值产品出口快速增长；从服务贸易来看，知识密集型新兴服务贸易快速增长；同时，以跨境电商、外贸综合服务、市场采购贸易为代表的外贸新业态连续3年保持高速增长。外贸结构的不断优化，价值链的不断升级，有利于中国抵御来自疫情的冲击，更加坚定信心应对暂时的困难。

国际权威机构也相继发声。世界银行指出，相信中国有防控疫情、保持经济韧性的政策空间。国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，支持中国防控疫情措施，中国经济继续展现出“极强的韧性”，IMF对此“充满信心”。

“这次疫情对中国外贸是一次考验，但并不意味着可以让中国外贸就此趴下。从中长期来看，中国外贸发展内生增长动力依然强劲有力。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明说，要加大创新驱动力度，积极培育国际竞争新优势；扩大市场准入，不断改善营商环境；结合“一带一路”建设，在国际市场上寻找更多商机；进一步扩大内需，将国际市场的“中国分场”扩大带来的机会利用好。

在张建平看来，针对疫情导致的外贸企业无法正常开工、不能按时交货情况，相关企业要充分利用好“不可抗力证明”，尽量让所受损失降至最低水平。加快落实减税降费政策，并针对企业延迟开工的情况，在保险减免、贷款展期等方面推出可操作的政策措施。此外，自贸试验区要更好发挥引领作用，在复制推广经验方面作出更大贡献。

王炳南指出，在当前全球经贸下行压力加大的背景下，更需要国际社会共同努力，共度时艰。就中国疫情来说，世卫组织认为中国的疫情防控很出色，反对任何针对中国的旅行、贸易限制措施，同时也认为来自中国的信件包裹是安全的。“我们完全有信心、有能力打赢这场疫情防控阻击战，也相信处于全球供应链各环节的政府和市场主体，会为来自中国的商品、服务和输华商品提供更多的贸易便利。”