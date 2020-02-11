定点医院奋勇抗疫 后勤保障温暖护航

记者从北京市医院管理中心了解到：北京市属医院正全力以赴应对疫情护佑患者健康，北京市国资委正温馨保障护航医者前行。

其中，北京地坛医院和北京佑安医院，作为新冠肺炎市级医疗救治定点医院，是北京抗击疫情的最前线，医务人员们冲锋陷阵、日夜奋战。这背后，都有北京市国有企业的身影。

“医院95名护士1天内全部退票，积极要求到一线。”北京佑安医院护理部副主任张莉莉说。

北京佑安医院感染综合科是收治突发、新发传染病科室，从1月21日接受第一例新型冠状病毒感染病例，全科就投入了抗击新型冠状病毒的战役，根据疫情的发展陆续投入4个病区。感染综合科主任梁连春表示，目前已有150余人奋战在一线。从收治情况看，大部分为轻型和普通型病例，已治愈出院20人。

北京市医院管理中心结合医务人员轮休食宿交通需求，联系北京市国资委，希望提供后勤保障支持。北京市国资委第一时间发出号召，其下属国有企业纷纷响应，形成了佑安医院—北京商务会馆、地坛医院—北京建工国轩酒店的后勤保障团队，为对应医院轮休的医生护士提供日常服务。

据北京商务会馆副总经理张泽平介绍，为了做好北京佑安医院医务人员的后勤保障，面对很多的长租客人以及首都医科大学外籍留学生，北京商务会馆多方协调，使佑安医院医务人员不到24小时就实现了顺利入住。（记者熊建）