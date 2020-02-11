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公职人员禁用N95口罩说明了什么

熊 建

2020年02月11日08:37 来源：人民网－人民日报海外版

口罩，记忆中还没有过像今天这样集万千宠爱于一身。

有人把千方百计搜集到的口罩，送给一线医护人员、执勤警察、排查人员，放下就走不留姓名；有人趁机涨价，一个平时只有几块钱的N95口罩能卖到上百元。

真是一滴水中见太阳，一个口罩见人心。

相信没有人不同意这一点：口罩等应急物资，应该优先分配给在一线奋战的逆行者。但在实际中能不能做到，考验的既是人性，更是政府的应对能力、治理智慧。

浙江日前出了一个加强口罩统筹管理的指导意见。其中明确提出，除特殊岗位防护需要外，公职人员一般不得佩戴N95医用防护口罩。

网上对此点赞一片，认为是把好钢用在了刀刃上。怎么理解呢？实际上，浙江的这个意见提供了一种“梯次安排、高效分配”的思路。

首先，给足医用的。优先保障一线医护人员必需，优先保障公安、交通、网格化排查等基层一线人员必需，优先保障公共场所服务窗口人员必需。

其次，稳住民用的。及时公开发布市场投放信息，稳妥引导市场预期，避免因口罩不合理投放引起人群聚集。

第三，堵住乱用的。科学指导不同场所、不同人群选择合适口罩类型，不过度防护，实现有限资源精准投放。严禁公职人员私自占用全省统一调配的医用口罩。

这个办法确实不错。虽然最终还是供给起决定作用，但需求侧管理做好了，对整体工作也是极大的促进。

另外，浙江出台的这个意见，还突出体现了对口罩分类管理、分级使用的理念。其中对公职人员的“禁令”，在社会层面则有着深远的引导意义。

疾控专家早就说了，像N95、KN95这样的口罩，主要是给一线医务人员服务病人时使用的，普通人员没有必要用，就戴一般的口罩就可以了。口罩不是越高级、越贵，防护效果越好，只要是科学合理的使用，达到防护目的就可以了。

但是很多人不以为然。有人戴十几层口罩上街，有人专门囤积N95口罩。所以，公职人员带头弃用医用口罩，是一个强有力的示范信号，有助于引导公众理性看待疫情、理性看待防护，不必恐慌。就好像很多地方治理河流污染之后，领导直接舀起来就喝，以示水质变好一样。

(责编：李轶群、许晓华)


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