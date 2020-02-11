高新技术为战“疫”添翼

自新冠肺炎疫情发生以来，举国上下万众一心，全力以赴。除了精诚团结的信念、一往无前的勇气，面对来势汹汹的疫情，我们更需要科学的研判、冷静的应对。疫情虽然凶猛，但科学技术前进的步伐也在加快。用好科学这一强有力的武器，充分发挥新技术的效能，方能尽早击败疫情，赢得胜利。

互联网已经渗入我们生活的方方面面。平日里，每天刷手机不过是习以为常的小事，但在疫情爆发期间，用好互联网对抗击疫情起到了巨大作用。

通过互联网，我们更快地实现了疫情信息的公开。“疫情地图”上实时更新的数据，赢得了民众的信任。视频里一线工作人员的真实故事，鼓励了民众的信心。微博上不断刷新的需求信息，节省了物资捐赠的周转时间。丁香医生、好大夫、阿里健康等平台提供的线上问诊服务，让更多病患得到了救治。应对疫情，互联网的社会服务功能进一步凸显。每一位接入互联网的用户都既可以是服务者也是受益者。

互联网提供的多样服务，也有利于缓解民众的焦虑、恐慌情绪。花样短视频剪辑，微博段子、表情包，甚至在线“云监工”火神山、雷神山医院的建设过程，都能帮助网民释放居家隔离的焦虑。

在抗击疫情的前线，更多专业高新技术产品的应用让我们信心倍增。视觉识别、AI、5G、人工智能、无人机、智能传感器……每一个名词背后都是无数技术研发人员夜以继日的付出。每增添一个高新技术投入到抗击疫情的战场上，我们离早日取胜的希望就又近了一分。

许多高新技术企业不仅在节日期间加班加点抓紧研发和生产，还将最新的产品捐赠给前方。从无人机到医疗用的CT设备，从测温仪到呼吸机，从智能机器人到专业的空气净化器……众多先进设备投入使用，体现了中国企业的担当，也彰显了中国有能力、有技术战胜这场疫情的信心。

我们相信，在更强大的技术支撑下，全国上下同舟共济、众志成城、共克时艰，中国必将打赢疫情防控阻击战。