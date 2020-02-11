连日来，中央政府驻港联络办赈灾专户收到捐赠的数字在不断跳升。李嘉诚基金会捐款1亿港元用于武汉防疫抗疫、世茂房地产控股公司捐款3000万港元、福建社团联会首批捐赠300万港元、港区妇联代表联谊会捐款300万港元……

新冠肺炎疫情发生后，香港各界人士高度关注内地疫情和抗疫工作，纷纷联系中联办表达对内地同胞的关心关切，通过各种方式和渠道自发向内地捐款捐物。据不完全统计，截至2月10日，香港各界已通过中联办和其他各种渠道，向内地捐款捐物累计折合人民币超过10亿元。

同时，一些社团和机构还从海外采购了口罩、防护服等物资和医疗设备，送往内地抗疫一线。香港中联办已与中国红十字总会联络，将把上述善款转交，并由其根据疫情需要分配和监督使用。

“抗疫道路上，我们心手相连”

港区全国人大代表、全国政协委员、港区省级政协委员，工商界、侨界、专业界、宗教界、妇女界等香港各界团体、机构和社会人士，近日纷纷捐赠善款和急需物资。

全国政协常委许荣茂代表世茂集团第一时间捐助3000万港元并捐赠一批防疫口罩，他企盼每个“小家”平安顺利，中国这个“大家”风调雨顺。全国政协委员、红杉中国沈南鹏设立了1000万元人民币的专项基金，并分批向武汉抗疫一线捐赠37万件急需的医疗物资，其中16万件直接投递至火神山医院。全国政协委员许家印捐款3亿元人民币、杨国强捐款1亿元人民币、纪海鹏捐款5000万元人民币……

全国政协委员吕耀东以嘉华集团名义捐款2000万港元，他对记者说：“疫情牵动着每个人的神经，众多的‘逆行者’让我感受到凝聚的中国力量，点燃了我们战胜疫情的信心。”

港区全国人大代表林龙安设立1500万元人民币抗疫专项基金并捐赠一批N95口罩和医用防护服，全国政协委员翟美卿旗下的香江社会救助基金会捐款1000万元人民币设立医护人员关爱基金，孟丽红夫妇捐款1000万元人民币成立抗疫基金，从海外采购防疫物资捐赠给广东，并给南海区政府提供一栋酒店280个房间作防疫备用，郑翔玲旗下中国生物制药公司向中国医学科学院捐款1000万元人民币。

李嘉诚基金会除了2月10日定向捐助武汉医护人员的1亿港元外，还将陆续捐赠物资，基金会发言人表示，“抗疫道路上，我们心手相连”。李家杰和李家诚以家族名义捐款1000万元人民币作为恒基兆业设立抗疫基金的启动资金，他们表示，这只是“第一笔紧急捐款”，之后还会视情况所需，追加更多的资源。香港太古集团也捐赠1000万元人民币用于疫情防控和支持一线医护人员。

“最困难时期，我们守望相助”

在港的各同乡社团也积极行动起来，以各种方式大力支持家乡的抗疫工作。

香港湖北社团总会合计捐款1634万元，筹集物资超过950万元。香港江西社团（联谊）总会已向江西等地捐款2200多万元，防护口罩39万多个。香港海南社团总会2月4日向家乡海南发送首批物资。

香港深圳社团总会向武汉和深圳市第三人民医院捐赠医用口罩4万个、防护服2.5万套。香港广州社团总会募集了近300万港元支持抗疫一线，已经从海外向湖北等地捐赠60万个口罩。广西、浙江、江苏、上海、四川等省区市在港社团亦纷纷捐款捐物。

“爱心不隔离，行动不间断。”山东省海联会理事蔡润初所在的香港兆进集团，第一时间向湖北省钟祥市捐助总值185万港元的急需医用物资。一串长长的捐款名单，是香港山东商会联合总会50余位理事的爱心，他们慷慨解囊，短时间捐款捐物21万元。该会会长王殿杰采购3000副护目镜、1万个外科口罩等捐给滨州市政府。

防疫抗疫，各显其能。香港恒隆地产集团宣布拨款人民币1000万元成立基金，支持内地和香港抗疫，同时向内地商场租户提供三星期的租金减半。禹洲集团旗下禹洲商业主动把租金减半，以纾缓租户的营运压力。为支持延迟开学高校的线上教学能力建设，香港永州联谊会名誉会长方业昌决定向全国高校及在职人员免费开放慧科集团的多项教学资源及线上课程。

不少署名“爱心人士”的捐款到了香港中联办赈灾专户，他们慷慨解囊，有的留下话语，表示要“集小爱为大爱”，“最困难时期，我们守望相助”，充分展现了香港同胞与祖国内地同胞携手同心抗疫的深情。