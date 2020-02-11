国开行疫情防控应急融资发放超200亿

记者今天从国家开发银行了解到，新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，国家开发银行加大对疫情防控重点保障企业金融支持力度。截至2月10日，国家开发银行累计完成疫情防控应急贷款授信350亿元，实现发放204亿元，重点支持了火神山医院、雷神山医院等集中收治专门医院建设，医疗防护物资生产与采购，疫情期间重要生活物资供应保障，应急设备采购和药品生产等领域的174家企业。

据了解，国家开发银行建立了疫情防控应急融资服务机制，对防疫所需贷款特事特办，全力保障重点需求。对全国疫情防控重点保障企业名单内相关重点企业提出的融资需求，在24小时内完成应急响应，并在准入要求、贷款利率、信用结构等方面给予最优条件支持，合理确定贷款额度和期限。同时，加强资金管理，原则上实行专户管理、封闭运行，确保专款专用。与此同时，国家开发银行还制定专门政策，对受疫情影响较大的企业不抽贷、不断贷、不压贷；对湖北省小微企业给予优惠利率支持；对因疫情造成助学贷款还款不及时的，不予罚息、不登记不良征信记录。（记者王俊岭）