武汉湖北全国治愈比例均明显上升

记者从今天举办的国务院联防联控机制新闻发布会上获悉：2月9日0-24时，31个省区市和新疆生产建设兵团报告，当日新增治愈出院病例632例，其中湖北356例。截至2月9日24时，累计治愈出院病例3281例。

通过今天的数据分析，武汉、湖北、全国治愈比例均明显上升，其中全国治愈比例8.2%，1月27日为1.3%；湖北治愈比例6.1%，1月27日为1.7%；武汉治愈比例6.2%，1月27日为2.6%。说明全国各地的医疗救治效果初步显现。同时，随着对口医疗支援力量的加强，采取多种措施增加床位供给，湖北及武汉救治能力得到明显提升。

随着各地陆续复工复产，强化社区防控网格化管理，做好春节后返程疫情防控工作非常重要。据民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良介绍，疫情发生以来，近400万名城乡社区工作者奋战在65万个城乡社区的疫情防控一线，平均6个社区工作者守护着一个社区，每名社区工作者面对350名群众，任务异常繁重，工作十分辛苦，为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献。为了在技术上支持社区工作者，减轻他们的负担，民政部开发了《社区“三社联动”线上抗疫模式工作导引》（第一版），指导各地充分发挥社会组织、社会工作者、志愿者的积极作用，构建线上抗疫工作支持平台，协助社区工作者开展工作。

为了全面应对新冠肺炎疫情，保障社区居民生命安全和身体健康，全国多地实施社区、小区封闭管理的措施，严格限制居民进出，对避免人员聚集和交叉感染具有重要的作用。陈越良介绍，为满足社区居民日常生活需求，各地主要采取了以下措施：一是规范社区出入管理，在严格做好防护和体温测量的情况下，尽量允许每户家庭派员外出采购生活物资；二是安排社区工作者代购，针对特殊群体、困难家庭和居家隔离人员进行帮扶关怀，帮助购买各类生活必需品，并送到家门口；三是组织社区周边货源配送，对接一些大型连锁企业和社区周边超市、便利店等，在社区内部设立生活物资销售点；四是设置社区快递、外卖配送区域，在保障快递外卖正常配送的同时减少人员聚集。（记者熊建）