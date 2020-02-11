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下沉！到基层做实群防群治

2020年02月11日08:37 来源：中国妇女报

与疫魔的斗争，“战事”依然胶着，前线的短兵相接并不等于后方就能高枕无忧。

面对这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，习近平总书记深刻指出，全国都要充分发挥社区在疫情防控中的阻击作用，把防控力量向社区下沉，加强社区各项防控措施的落实，使所有社区成为疫情防控的坚强堡垒。

随着各地陆续复工，返程人员较前段时间将逐渐增加，防控知识是否普及到位？疑似病例是否严格居家隔离？困难家庭生活物资是否充足？辖区内孕产妇需求是否心中有数？

……

这一桩桩“百姓身边事”，看似细微，其实都是每个家庭的大事，直接关系到联防联控实际成效。

铸就一支覆盖全流程的抗疫“铁军”，不仅需要“白衣战士”奋战在一线，更要在党旗的指引下，发动群众的力量，守在大街小巷、看好自家门口。

联防联控的第一线在社区，通过外防输入、内防扩散就能最有效地切断疫情扩散蔓延渠道。这一条严防密守的人民防线，关系到疫情防控的全局。只有把工作真正做实到社区、细化到网格、具体到楼栋，才能解决好基层在抗击疫情中“干什么、怎么干、谁去干”的问题。

城乡社区一直是基层妇联组织的深耕领域，危急时刻，更要把工作资源下沉，在党委、政府的统筹安排下，妇联干部、巾帼志愿者共发力，妇女微家、妇女小组齐亮相、社区家庭全发动，才能发挥优势，集聚力量，共同织密社区防控网，让联防联控的“最后一米”不再成为难题。（评论员 王长路）

(责编：许心怡、崔元苑)


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