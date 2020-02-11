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财政部、教育部

做好学校疫情防控经费保障

2020年02月11日08:35 来源：人民网－人民日报

人民网北京2月10日电  （记者曲哲涵）财政部、教育部今日下发通知，要求各地方各级财政、教育部门高度重视学校疫情防控工作，统筹安排教育经费预算，加大对疫情防控重点地区学校的支持力度，提升学校防控能力，保障学校正常运转。

通知明确，中央财政已提前下达的支持学前教育发展资金、城乡义务教育补助经费（公用经费补助部分）、改善普通高中学校办学条件补助资金、现代职业教育质量提升计划资金、支持地方高校改革发展资金等教育转移支付资金，由地方财政、教育部门及学校根据相关资金管理办法和学校疫情防控需要，安排用于学校疫情防控物资、设备采购等支出。省级财政部门在分配下达2020年中央和省级相关教育转移支付时，要向疫情防控重点市县倾斜。

通知要求各地财政部门要有序规范组织资金调度，按照“急事急办、特事特办”的原则，加快资金拨付使用，确保学校疫情防控资金及时到位，并会同教育部门强化资金使用监管。要根据学校疫情防控需要提高采购时效，保证采购质量。省级财政、教育部门要密切关注疫情发展态势，分析研判延期开学对各级各类学校学生返校、教育教学、学生资助政策落实等工作的影响，及时制定预案。

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 13 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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