对独居老人不停歇帮扶

这几天，杭州市下城区朝晖街道的1668名独居老人，每天都会接到结对的网格员打来电话，询问需求、了解情况。

工作人员给老房地社区88岁的孤寡老人赵奶奶打电话，听说老人刚刚不慎摔倒，勉强站起来后仍觉腰部疼痛。得知情况后，社区书记何海霞和社工立刻上门查看，帮老人戴好口罩，借来轮椅推着她去附近就医。幸好赵奶奶伤势不重，医生嘱咐卧床静养。但这些天社区老年食堂的送餐服务都停了，赵奶奶一日三餐怎么办？何海霞自告奋勇：“我每天做好饭，给您送过来。”

因为疫情防控需要，杭州所有住宅小区从2月4日开始实行封闭式管理。朝晖街道地处市中心，是杭州主城区最大的老旧小区聚集地，辖区8.2万多人口中，有2.2万多老年人，占比近30%。疫情来袭，老年人既是易感人群，又是信息获取“洼地”，日常生活也会碰到各种难题。这些天，朝晖街道把助老服务的“网”编织得更细密，把暖心服务送到出入不便的老年居民家中。目前，社区工作者、志愿者对辖区4950名80岁以上的高龄老人全部上门摸排了情况，疫情期间关心关爱独居孤寡老人不停歇。

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 13 版）