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石家庄

上万名小哥无接触送餐

本报记者  史自强

2020年02月11日08:35 来源：人民网－人民日报

　　“豆角、面条、生抽、粉条、罐头……”家住石家庄瑞城小区的市民黄爱民用手机下了一笔订单。大约2个小时后，他接到了外卖骑手的电话。“您好！按照您的备注，订单物品放到小区门口保安的登记台了。请您记得及时取走！”

　　为最大程度降低病毒传染的可能性，石家庄很多快递企业和餐饮企业推广实施了“无接触配送”服务，快递员送货时，可电话联系用户确认收货方式，优先将包裹投递自提柜，或商定将包裹放置指定位置。

　　“饿了么”骑手蔡猛说，从腊月二十九到正月初十，没有休息过一天。往年同期每天大概有60多笔订单需要配送，现在受疫情影响，每天需要配送订单量是以前的3倍。蔡猛说，每天一上班，他和同事们首要做的事情就是戴上口罩、头盔，测量体温，穿上配送衣服，给配送车消毒，完成登记后，才开始一天的派送。

　　据悉，疫情防控期间，石家庄市有600多个快递网点，1万多名邮政快递一线员工坚守岗位，参与到抗击疫情阻击战中，把各地寄送的口罩、防护服等防疫用品及时配送到抗疫一线，把群众网上购买的日常生活必需品配送到家门口，让百姓生活更舒心、更安心。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月11日 13 版）

(责编：李轶群、崔元苑)


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